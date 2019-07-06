Metallica 21 июля, БСА Лужники

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Легенда тяжелой музыки, одна из самых успешных и влиятельных рок-групп в истории Metallica выступит в Москве в рамках своего тура WorldWired Tour

Европейские концерты начались с выступления в Лиссабоне 1 мая и пройдут в двадцати странах, среди которых: Германия, Италия, Нидерланды, Бельгия, Норвегия, Финляндия, Эстония и другие.

Специальными гостями концертов тура WorldWired Tour стали группы Ghost и Bokassa!

Благодаря яркому сценическому имиджу, убойным металлическим риффам и запоминающимся песням, шведская группа Ghost заняла заслуженно высокое место в иерархии хард-рока. Уже второй их альбом Infestissumam был удостоен самой престижной шведской награды Grammis в категории «тяжелый рок и метал». Третья пластинка Ghost «Meliora» вывела группу на мировой уровень: альбом занял восьмое место в американских чартах, а сингл Cirice был отмечен в 2016 году премией Grammy.

Что касается норвежцев Bokassa, то эту группу идейный вдохновитель Metallica Ларс Ульрих в этом году назвал своим любимым новым коллективом: очевидно, все дело в нетривиальном сочетании панка, хардкора, стоунер-рока и неукротимой энергии в их музыке.

Несмотря на почти 40-летнюю историю, Metallica остается группой, которая продолжает каждым концертом удивлять своих поклонников, армия которых с годами пополняется все новыми поколениями любителей тяжелой музыки! 21 июля вы сможете убедиться в этом сами на шоу WorldWired Tour в «Лужниках»!