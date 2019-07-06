Раскрыты заработки самых высокооплачиваемых российских звезд

15:45

Эксперт по концертному рынку Сергей Лавров оценил гонорары самых высокооплачиваемых российских звезд.

Признанным лидером гастрольной индустрии остается группа «Ленинград». Сейчас у нее тур по девяти городам России, где она освоит девять олимпийских стадионов. «Да, Сергей Шнуров сейчас №1 по заработкам и популярности, круче его — никого, - подтвердил Сергей Лавров «КП». - Несколько лет назад на этой позиции был Григорий Лепс, но сейчас уже потихоньку сдает, размах не тот. А Серега-матерщинник, мастер хайпа, «рубит капусту». Минимальный его гонорар, ниже просто некуда — от 100 тысяч евро как за концерт, так и за корпоратив (7 млн 155 тыс.). А сейчас с каждого стадиона он может собрать и 10 «лямов». Вот и считайте: 9 стадионов — 90 миллионов. Это, конечно, уровень».

Не сдает позиций Вера Брежнева, которая «выстрелила» несколько лет назад. Ее гонорар за корпоратив: от 20 до 35 тысяч евро (1,4 — 2,5 млн рублей). «Эта певица всегда плохо собирала кассу, - признался Лавров. – Так что девушка она небедная, прекрасно себя чувствует и без гастролей по городам и весям. Заказники у Веры расписаны до старости».

А вот Валерия отлично собирает как кассовые концерты, так и корпоративы. Ее обычный гонорар составляет 1 миллион рублей, а за заказники – в 3-7 раз больше. «У Валерии заказных мероприятий больше, чем концертов – говорит Лавров. – Ее любят приглашать на дни городов, день учителя и так далее. Я недавно общался с Иосифом Пригожиным, предложил им поехать в кассовый тур. А он говорит: «Мы ездим на гастроли только потому, что Лера — артистка, ей это необходимо. На заказниках такого удовольствия не получишь». Но выручка от вторых несоизмеримо больше. Ведь Валерия еще 200-300 тысяч из своего гонорара отдает коллективу артистов, минус налог 6% - на руки почти ничего не остается».

Много расходует на своих музыкантов и Филипп Киркоров, ибо у него – дорогостоящее шоу. Среди других лидеров гастрольного рынка – Земфира, Алла Пугачева, Баста, группа «Руки вверх».

