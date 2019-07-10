Певец Эмин не заплатил Дональду Трампу за съемки в своем клипе

18:41

Певец Эмин Агаларов (Emin) представит 5 сентября 2019 года комедию «Жара».

В фильме снялось рекордное количество российских звезд, включая Филиппа Киркорова и Николая Баскова. Романтическая история фильма разворачивается на фоне красочного закулисья фестиваля «Жара», сообщил певец на пресс-конференции фестиваля «Славянский базар» в Витебске.

Эмин известен своими сюжетными клипами, каждый из которых напоминает мини-фильм. Каждый раз он работает с новыми режиссерами. Клип на песню примечателен «In Another Life» тем, что в нем совершенно бесплатно снялся будущий президент США Дональд Трамп. «Сняться в моем клипе – это значит обрести возможность стать президентом США», - пошутил Эмин на пресс-конференции.

Вечером 10 июля Эмин дает на «Славянском базаре» сольный концерт в КЗ «Витебск». Песни для программы он будет отбирать прямо на саундчеке, но обещает обязательно исполнить свой первый хит-сингл «Steel».

В ближайших планах Эмина – запись кавер-версии на песею Рондо» «Мечты». Ее он собирается представить на концерте группы в «Крокус Сити Холле» осенью этого года.

На пресс-конференции Эмин опроверг слухи о помощи в его музыкальной карьере со стороны отца-миллионера Араза Агаларова. По словам певца, за написанные для него песни Максима Фадеева не было заплачено ни копейки.

