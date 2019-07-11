Стас Михайлов на «Славянском базаре»: «Такие песни, как у меня, никто сейчас не поет!»

Стас Михайлов дал сольный песен на «Славянском базаре» в преддверии официального открытия фестиваля 10 июля

«Стас Михайлов, Жанна Фриске, из бетона обелиски…» Дальше цитировать текст известной песни Сергея Шнурова можно не продолжать, потому что и так все понятно. Но феномен Стаса Михайлова отличается невероятной стабильностью. Скептики, которые пророчили певцу резкое падение популярности после 2-3 лет триумфа, могут больше не упражняться в своих прогнозах. Медоточивый гардемарин российского лирического шансона по-прежнему на коне.

Именно на белым коне он грезится дамам бальзаковского возраста, которая по-прежнему составляет костяк аудитории певца. Тем не менее, на его концертах можно увидеть самую разношерстную публику. Это говорит о том, что домохозяйки по-прежнему считаются подлинными главами семейств, потому что остальные домочадцы при выборе досуга подстраиваются именно под них.

Летний амфитеатр Витебска трещал по швам. Люди шли поздравить Стаса Михайлова с круглой датой, о которой певец заблаговременно проинформировал, начав концерт с песни «Полсотни». Все песни программы юбиляр ранжировал по нескольким категориям, пообещав особое внимание уделить премьерам, среди которых были «Долгий день» и «Вор». Нечасто исполняемые вещи, вроде «Где ты» тоже, по его мнению, были кому-то в новинку.

В свою очередь, относительно недавние песни пришлись по душе все той же целевой аудитории Михайлова – дамам бальзаковского возраста. Особый успех возымело посвящение супруге артиста. «Лучшая на свете жена – мамочка моих детей», - сладко пел Стас, а к нему уже выстраивалась очередь женщин с букетами. Были там и пожилая «мамочка» в простонародном платочке, наверняка принявшая песню на свой счет, и ее дочка в мини-юбке, снимающая исторический момент вручения цветов на телефон.

Откровения певца зрители принимали за чистую монету. Как вам, например, такая речь – о песне «Страдая, падая, взлетая»? «Это одна из моих любимых песен, со смыслом, - признался он. – У меня более 150 песен, но ее я выделяю особо. Обычно она меня приземляет и ставит на место. Я не люблю переслушивать свои песни, но для нее часто делаю исключение».

Перед премьерой – романсом «А жизнь меня на прочность проверяет» - Стас Михайлов вновь не удержался от того, чтобы не сделать себе комплимент. Выяснилось, что эта песня «не без смысла, и такие сейчас никто не поет». Между тем, она содержала такие вот высокохудожественные строки:

Еще вчера играл в песочнице с машинкой,

Сегодня я смотрю в пустую даль.



Для исполнения этой вещи Михайлову вынесли высокий стул, что дало певцу повод немного пококетничать: «Мне 50, и уже выносят стулья – это намек». На деле же сдавать и сдаваться он отнюдь не собирался, превратив огромный амфитеатр в дискотеку на финальных шлягерах «Ну вот и всё», «Для тебя» и «Без тебя». Зрелище явно вдохновило Стаса Михайлова, который сделал в итоге вывод, что чем старше становишься, тем более веселые песни жаждешь исполнять.