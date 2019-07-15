Представитель Казахстана победил на конкурсе «Славянский базар»

12:51

Представитель Казахстана – певец Адильхан Макин – одержал убедительную победу на конкурсе молодых исполнителей на фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске.

Конкурс длился два дня – 13 и 14 июля. В первый день исполнялась песня на одном из славянских языков, во второй – мировые хиты. В первый день Адильхан Макин исполнил «Озеро надежды» авторства Игоря Николаева и набрал 89 баллов из 90 возможных. Днем позже с песней «Она ушла» он добился точно такого же результата.

Официальные итоги конкурса были объявлены днем 15 июля. Первое место занял Георгий Путкарадзе (Грузия), второе - Илай (Израиль) хотя они набрали по 171 баллу. Также второе место досталось белорусскому участнику Ване Здонюку (170 баллов). Третье место разделили между собой редставитель России Иван Дятлов со 168-ю баллами и украинец Дмитрий Бабак со 167-ю баллами.

Официальная церемония закрытия «Славянского базара» пройдет вечером 15 июля в Летнем амфитеатре Витебска.

