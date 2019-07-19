Monstrosity «The Passage of Existence»

Исполнитель: Monstrosity, Название: «The Passage of Existence», Стиль: дэт-метал, Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

Дэд-металлическую формацию Monstrosity сложно воспринимать как самостоятельный проект – он скорее является кузницей кадров для Cynic, Cannibal Corpse и других братских сердец. Тем более, шесть альбомов за 29 лет – это как-то несерьезно…

Но в том-то и дело, что обитателей «Города Монстров» помнят, любят и ждут! Шестой альбом, вышедший после 11-летнего молчания, породил серию вдумчивых и пространных рецензий даже в сегменте русскоязычной музыкальной журналистики. И факт ухода вокалиста Джорджа Фишера в Cannibal Corpse тут вовсе не при чем.

Стилистику Monstrosity отличает ажурная отделка все композиций при неизбежно аскетическом дэтовом строительном материале. Это все равно что плести кружева где-нибудь на стройке из бетона и арматуры. Тем не менее, факт остается фактом: оставаясь единственной кадровой константой команды, барабанщик Ли Харрисон отнюдь не тянет одеяло на себя, а дает вдоволь самовыразиться и прочим участникам Monstrosity, среди которых, между прочим, два гитариста.

Их постоянная соревновательность, тончайшие, как паутинка, гитарные соло, немузыкальный индустриальный антураж из арсенала постапокалиптики – все это приводит к тому, что ни одна песня на альбоме не кажется проходной, при всем их видимом однообразии и даже монотонности. По этой же причине что-то выделять здесть бессмысленно, отметим лишь забавную «Solar Vacuum « с почти частушечным распевом и финальный эпик «Slaves To The Evermore», безысходные риффы которого изнемогуют под гнетом собственной смури, но все же возвращаются всякий раз, демонстрируя невероятное чувство достоинства.

«Это город-монстр, город-спрут», - поют Кинчев и Рикошет. Но жить в нем не страшно – если как следует вникнешь в инструкцию по выживанию, предложенную Monstrosity

