Максим Фадеев разорвал контракт с Наргиз Закировой

14:58

Максим Фадеев не работает со своей бывшей подопечной Наргиз Закировой.

Теперь ей запрещено давать концерты и исполнять песни авторства экс-продюсера. И Информация о том, что Наргиз больше не является артисткой продюсерского центра Максима Фадеева, MALFA была опубликована в интернете недавно. Тем не менее, композитор упорно опровергал эту информацию.

При этом Наргиз в последнее время часто сталкивается со случаями отмены собственных концертов. «За сутки до отъезда в концертный тур, я узнала от организаторов моего концерта в Воронеже и в Ростове-на-Дону, что мероприятия отменяются якобы из-за моего отказа выезжать. Это было прописано в письме, которое они получили из продюсерского центра MALFA. Для меня и моей команды это стало новостью, поскольку мы собирались выехать сегодня вечером, несмотря на риски и ситуацию, которая началась еще 16 июля этого года. Тогда я получила официальный документ о намерении лейбла MALFA запретить мне исполнять музыкальные произведения Максима Фадеева, документ о расторжении контракта с лейблом, а также фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру», — рассказала Наргиз «СтарХиту».

Концерты Закировой отменялись по инициативе ее экс-продюсера уже не раз. В частности, недавно сорвался ее американский тур. «Получается, что мой августовский тур и по остальным городам (Юрмала, Красногорск, Чайковский) находится под угрозой срыва, - посетовала Закирова. – Мое обращение о разъяснении ситуации, направленное непосредственно Максиму Фадееву и компании MALFA, было проигнорировано. Я благодарна организаторам за понимание. Очень сожалению о том, что вновь возникли обстоятельства, которые мешают мне выступить перед поклонниками».

Певица обещает, что обязательно приедет в города, где ее ждали с концертами, но уже со своей музыкой.

