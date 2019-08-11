Сотрудники продюсерского центра Максима Фадеева замечают у него постоянные перепады настроения

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В последнее время имя известного продюсера все чаще фигурирует в прессе

Уже несколько лет подчинённые Максима Фадеева замечают за известным продюсером странности в поведении, пишет bespredel.org со ссылкой на бывшего сотрудника лейбла «Малфа» (продюсерский центр Максима Фадеева).

«У него постоянные перепады настроения и невменяемое состояние, — рассказал источник издания на условиях анонимности, — он может впасть в агрессию и просто так унизить сотрудника. Люди бегут из коллектива, а в офисе — постоянная текучка кадров».

Фото со страницы Максима Фадеева в соцсети

Причину будто бы неадекватного поведения Максима Фадеева сотрудники знают, но обсуждать вслух не решаются.

Bespredel.org выяснил, что причиной такого поведения может быть употребление сильнейшего психоактивного вещества - медицинской Марихуаны ТГК. Эту траву часто курят те, кто хочет развить свои творческие способности, некоторые употребляют ее, если есть проблемы с потенцией.

С какой целью известный продюсер может использовать марихуану (если он ее действительно принимает), неизвестно, но, возможно, у него могут быть на это свои причины.

Тема марихуаны, вероятно, давно близка Фадееву. Звезда 90-х Линда рассказала журналистам о том, что продюсер Максим Фадеев в своё время создал ей на эстраде образ наркоманки:

«Мне это сильно помешало, — говорит певица. — Был резкий негатив со стороны людей, что я пропагандирую наркотики. Во время гастролей был такой случай. Проводница поезда зашла в купе и начала задирать рукава моей кофты, бросаться на меня и кричать, что она из-за меня теряет свою дочь, потому что я пропагандирую наркотики. Она хотела увидеть мои вены», — рассказала Линда о работе с Максимом Фадеевым.

Сама певица утверждает, что никогда не принимала наркотики: «Я могла покурить что-то типа марихуаны, но когда попробовала, не поняла, от чего все так тащатся и кайфуют. Я сказала, что это абсолютно не мое».

Линда со скандалом ушла от продюсера. Напомним, что одним из хитов певицы, когда она работала под крылом Максима Фадеева, стала песня «Мама. Ма-марихуана…».

В последнее время имя известного продюсера все чаще фигурирует в прессе. И связано это не с творчеством, а со скандалами.

На днях с Фадеевым решила разорвать отношения певица Наргиз, после чего она пожаловалась в своём Инстаграмме на «травлю».

В то же время бывшая солистка группы «Серебро» Елена Темникова находится в недоумении от того, почему Фадеев продолжает ей «вставлять палки в колёса», ведь артистка откупилась давно от продюсера цифрой с шестью нулями и продолжила успешную карьеру.

В последнее время Фадеев поругался также с Катей Кищук и другими солистками группы SEREBRO, Кристиной Кошелевой из проекта «ПЕСНИ» на ТНТ.

От него ушла Юлия Савичева, участник «ДОМа-2» Родион Толочкин, а также Олег Майами.

Интернет-журнал «Палач» 21.07.2019 «Максим Фадеев – уже не топ-продюсер. Он – скандалист, лжец и шарлатан, который исписался»:

«… Административный и художественный руководитель «Серебра», первооткрыватель Линды и изобретатель Глюкозы когда-то действительно был топовым продюсером – внедрял в махровый русский поп передовую электронику и тщательно работал над деталями в образах артистов.

За выслугу лет его до сих пор держат в пантеоне поп-продюсеров.

Это несправедливо: дядя уже не открывает новых имен, не делает погоду в русской поп-музыке, токсично ссорится с артистами, каналами и радиостанциями, губит чужие карьеры и откровенно лжет, говоря о международных заслугах.

Ниже – перечень его грехов.

Поверьте, они действительно серьезные.

Во-первых, Фадеев с удовольствием скандалит со всеми подряд и плохо расстается со своими артистами.

Будем откровенны: за Максимом Александровичем тянется такой шлейф скандалов, что он даст фору Константину Меладзе, Басте и Тимати вместе взятым.

И дело даже не в том, насколько неблагодарна была Катя Лель, сколько в словах Темниковой было неправды и полуправды и был ли так неправ Константин Эрнст.

Дело в другом – эти прецеденты сами по себе регулярно возникали и возникают.

Да, Фадеев внешне выглядит приятным и располагающим к себе мужиком и умеет максимально убедительно выкручиваться: объяснение ситуации с Эрнстом у Дудя здесь очень показательно, не придерешься.

Но, с другой стороны, десятки скандалов за карьеру и куча негатива от бывших артистов уже не выглядят случайностью, учитывая, что не предавать огласку конфликтам у него не получалось плюс-минус никогда.

Более того, он сам с удовольствием о них рассказывает – как его послал на три буквы Юрий Николаев на «Утренней почте» сто лет назад, как они вздорили с Тимати еще на «Фабрике звезд».

И провоцирует – в стиле недавнего Тимати очень популистски наехав на «Голубой огонек» («у вас нет новых артистов») и получив по носу от Пугачевой …».