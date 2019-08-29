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Музыкант Алексей Кортнев станет телеведущим

16:20 29.08.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Музыкант Алексей Кортнев попробует себя в роли телеведущего. На телеканале «МИР» он будет вести музыкальную премьеру - программу «Ночной экспресс». В ней он станет телевизионным попутчиком известных исполнителей и коллективов.

Своими историями в эфире телеканала поделятся известные артисты от поп-звезд до рокеров. Разговор начнется с дорожных историй из гастролей и перейдет к более серьезным вопросам – творчество, карьера, любовь – в беседу «за жизнь».

«Зрителей ждет целый час увлекательных, личных рассказов известных исполнителей и живая, качественная музыка. В финале наши гости устроят небольшой концерт. Это очень душевных формат, теплая атмосфера, которую мы постараемся передать нашим зрителям», – рассказал генпродюсер телерадиокомпании «Мир» Павел Корчагин. 

Ведущий новой программы – музыкант с огромным опытом и любовью публики, бессменный лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев. 

«Мне самому хочется пообщаться с некоторыми людьми, которых я знаю понаслышке, в основном из Сети. Но очень хотелось встретиться и задать какие-то вопросы, которые интересуют меня как музыканта и как человека, зрителей канала «МИР», – отметил Алексей Кортнев.

Билеты в «Ночной экспресс» уже забронировали Валерия, Александр Ф. Скляр и группа «Ва-Банк», Юлия Савичева, Валерий Сюткин и еще десятки звезд.
Первый выпуск «Ночного экспресса» покажут в пятницу, 30 августа в 22:00.

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Музыка в России, СМИ в России, Телевидение и его влияние на общество в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.08.2019, 20:13
Гость: Реалло

Да какой он музыкант...посмешище...но ТВ-тусовка своих не оставляет без халявного бабла.
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