Элтону Джону посвятят целую серию почтовых марок

16:05

Свежая коллекция английских марок Royal Mail будет посвящена Элтону Джону.

На восьми марках будут красоваться обложки его самых популярных альбомов, среди которых «Honky Chateau», «Goodbye Yellow Brick Road», «Caribou», «Captain Fantastic And The Brown Dirt Cowboy», «Made In England» и «Songs From The West Coast», сообщает InterMedia.

Еще для четырех использованы фотографии, сделанные во время живых выступления Джона. «Сказать, что я был удивлен, когда Royal Mail со мной связались, значит, ничего не сказать, — признался музыкант. — Никогда не думал, что появлюсь на марке... Это удивительно, большая честь для меня».