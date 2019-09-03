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Элтону Джону посвятят целую серию почтовых марок

16:05 3.09.2019
Элтону Джону посвятят целую серию почтовых марок
Элтон Джон. Фото с сайта kinopoisk.ru

Свежая коллекция английских марок Royal Mail будет посвящена Элтону Джону.

На восьми марках будут красоваться обложки его самых популярных альбомов, среди которых «Honky Chateau», «Goodbye Yellow Brick Road», «Caribou», «Captain Fantastic And The Brown Dirt Cowboy», «Made In England» и «Songs From The West Coast», сообщает InterMedia.

Еще для четырех использованы фотографии, сделанные во время живых выступления Джона. «Сказать, что я был удивлен, когда Royal Mail со мной связались, значит, ничего не сказать, — признался музыкант. — Никогда не думал, что появлюсь на марке... Это удивительно, большая честь для меня».
 

Темы: Великобритания, Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки
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Комментарии читателей
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03.09.2019, 17:50
Гость: IgS

ну а чего, если видишь такую марку так сразу просекаешь и кто кому послал. Только в СССР этих и всех других пропагандистов национальной, этнической и религиозной розни сажали на 7-15 а сейчас марки делают... В Англии и Франции в 18-м веке вообще за это вешали. НА МЕСТЕ. Читайте Диккенса.
как-то это все...
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