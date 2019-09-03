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Именное кресло Иосифа Кобзона установят в «Геликон-опере»

17:16 3.09.2019
Именное кресло Иосифа Кобзона установят в «Геликон-опере»
Иосиф Кобзон © KM.RU, Илья Шабардин
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Почетное именное кресло Иосифа Кобзона будет установлено в зале «Стравинский» в московском театре «Геликон-опера».

Об этом поведал заместитель художественного руководителя театра Владимир Горохов. «У нас есть традиция - каждый год на открытии сезона открывать именное кресло друзей нашего театра. Сегодня мы откроем в первом ряду в зале «Стравинский» кресло с именем Иосифа Давидовича - 11 место, с именем Кобзона, 11 сентября у Иосифа Давыдовича день рождения», - передает РИА Новости слова Горохова.

Примечательно, что как раз на этом месте Кобзон сидел на открытии исторической сцены театра в 2015 году. По словам Горохова, Кобзон помогал театру, когда шла реконструкция исторического особняка. Третьего сентября в фойе театра открылась камерная выставка «Театральный кабинет. Скульптура ар-деко из коллекции Иосифа и Нелли Кобзон».

Напомним, что Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире эстрадной музыки, Театр в России
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