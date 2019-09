Кипелов «55» (2CD + Flash USB)

Исполнитель: Кипелов, Название: «55», Стиль: хэви-метал, Год: 2019

Так уж повелось, что Валерий Кипелов в пост-«арийский» период своего творчества чаще предпочитает отстреливаться концертными, нежели номерными альбомами. Каждый из них изготовлен с размахом и является подлинным произведением дизайнерского искусства. Нынешний «юбилейный» релиз примечателен также и своим контентом.

Вышедший на двух CD концерт состоялся 8 декабря 2013 года в клубе Arena Moscow. Многих удивляет, почему Кипелов решил выпустить сейчас именно это выступление, а не, скажем, презентацию альбома «Звезды и кресты» в Adrenaline Stadium 2017 года. Но дело в том, что именно в концерте почти шестилетней давности сошлись воедино сразу несколько значимых для группы информационных поводов.

Годом раньше команда отметила свое 10-летие большим концертов в «Крокусе» с участием экс-участников «Арии» Сергея Маврина и Сергея Терентьева. Тур с юбилейной программой еще продолжался, а DVD с тем выступлением вышел накануне концерта в «Арене». К нему была приурочена автограф-сессия, за участие в которой (а также за цветы и подарки ко дню рождения) Валерий Кипелов горячо благодарит поклонников между песнями.

Как и в «Крокусе», в Arena Moscow музыканты сделали особый упор на песни с альбома «Жить вопреки» (заглавная, «На распутье», «Власть огня»). Не все зрители были к этому готовы. Кто-то из них тщетно выкрикивал «Я здесь», а какая-то девушка ему отзывалась «Я тоже» (вот вам и практически готовый костяк крепкой «металлической» семьи - если они, конечно, нашли друг друга после концерта!). Вместо этой песни Кипелов предпочел исполнить более редкую «лирическую балладу» «На распутье», которая и без симфонических инструментов звучит довольно мощно.

Зато уж фаны «Арии» внакладе точно не остались. К концерту на сайте «Кипелова» проводилось голосование, о котором певец подробно рассказывает в ходе концерта. Лидерами предсказуемо оказались песни, к музыке которых он приложил руку в период работы в «Арии». «Без тебя» и «Бесы» по результатам опроса оказались вне конкуренции, «Герой асфальта» послужил мощным объединяющим фактором на концерте, а «Возьми мое сердце» Кипелов посвятил самым преданным ценителям. Увенчался «арийский» блок «Закатом», но чуть позже группа сыграла еще и попурри из «Тореро», «Встань, страх преодолей» и «Воля и разум» с риффами из «В пещере горного короля» Эдварда Грига.

Незадолго до сета в Arena Moscow вышел сингл «Кипелова» «Отражение». Из него Кипелов отважился спеть «Арию Надира» Жоржа Бизе, выразив надежду, что автор был бы не против такого шага. В меру утяжеленный номер оказывает завораживающее воздействие….

Еще одной «вкусняшкой» концертника могл бы стать кавер «Have You Ever Seen The Rain» Creedence… но не стала, поскольку в окончательный вариант CD не вошла, хотя присутствует в списке песен на обложке, и это самый серьезный просчет издания. В остальном комплект вызывает восхищение: большая картонная коробка, буклет с потрясающими фото, брендированная флешка в концертным видео и mp3. Есть, что поставить на полочку и хранить как зеницу ока…