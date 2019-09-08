Il Volo. Кремлевский дворец, 12 сентября

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Итальянское оперное поп-трио IL VOLO отметит десятилетие коллектива в России!

Российские концерты станут частью мирового тура бронзовых призеров «Евровидения-2015», который посвящен выходу нового альбома Musica, а также юбилею трио: 11 сентября – Санкт-Петербург, Ледовый Дворец и 12 сентября – Москва, Государственный Кремлёвский Дворец.

Стремительная и невероятная история успеха IL VOLO началась с исполнения кавер-версии знаменитой неаполитанской песни O Sole Mio, после чего трио стало настоящим любимцем публики: многочисленные концерты по всему миру, сотрудничество с Барбарой СТРЕЙЗАНД, Эросом РАМАЗОТТИ, Тото КУТУНЬО и другими артистами международного уровня, победа на престижном фестивале в Сан-Ремо, релиз трижды платинового альбома, миллионы проданных пластинок, 3 место на конкурсе «Евровидение-2015», номинации в латинской премии «Грэмми», контракт с американским лейблом (впервые в истории итальянских музыкантов).

Мощные голоса, классическая чувствительность, заложенная в основе звучания группы, юношеская харизма – вот что выделяет это трио, состоящее из теноров Пьеро БАРОНЕ, Иньяцио БОСКЕТТО и баритона Джанлуки ДЖИНОБЛЕ, среди остальных коллективов. На своих концертах группа выступает под аккомпанемент симфонического оркестра, поэтому репертуар IL VOLO приходится по душе как представителям старшего поколения, так и молодежи.

Самое известное итальянское трио решило с размахом отпраздновать десятилетие дружбы и совместной карьеры: 22 февраля музыканты выпустили долгожданный альбом Musica, а также заявили о мировом туре, который продлится вплоть до 2020 года, но, по словам артистов, на этом сюрпризы не заканчиваются.

Коллектив не раз признавался в любви к России, поэтому российские концерты станут частью мирового тура IL VOLO: «Москва, спасибо за теплый прием! Это невероятно, что музыка, которая пропитана духом Италии, на которой мы выросли, вызывает у российской публики такой отклик!», - говорят сами музыканты.