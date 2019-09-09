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Самарцы заподозрили Билана в пьяном выступлении на Дне города

16:37 9.09.2019
Самарцы заподозрили Билана в пьяном выступлении на Дне города
Дима Билан © KM.RU, Наталья Ступникова

Жители Самары остались крайне недовольны выступлением Димы Билана не Дне города 8 сентября.

По их словам, артист беспомощно озирался по сторонам, совершал нелепые телодвижения и не попадал в фонограмму, сообщает портал 63.ru. «Нам показалось, что Дима не попадал в ноты и как-то очень странно себя вел. У многих подозрения определенные возникли. Он был пьян?» — задались вопросом горожане.

Нарколог Алексей Казанцев согласился с тем, что Билан вел себя в волжском городе странно. «Могу сказать, что Дмитрий действительно не в своем состоянии. То есть он не попадает в ноты, совершает телодвижения, которые ему обычно не присущи на концертах», — сказал нарколог в беседе с журналистами РЕН ТВ в понедельник, 9 сентября.

Концертный директор исполнителя Дмитрий Бушуев категорически отверг все обвинения в адрес Билана. «Все знают, что Дима поет вживую, у него отличные вокальные данные. Никаких проблем в Самаре не было, там даже писали, что у него чуть ли не кровь пошла из носа, но если бы такое случилось, то в Сети всплыло бы видео. Так что не нужно собирать всякую желтуху. Сегодня мы выступаем в Кремле на Дне предпринимателя, у нас ничего не отменяется», - сообщил Бушуев.
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
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