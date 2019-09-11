«Бондиана» от Киркорова собрала за сутки боле 700 тысяч просмотров

19:26

Всего лишь за одни сутки ролик Филиппа Киркорова «Лунный гость» за сутки собрал на YouTube свыше 700 тысяч просмотров.

Общее же количество обращений к клипу составляет на данный момент 1 миллион 739 тысяч. Текст сочинил поэт и олигарх Михаил Гуцириев, а музыку – Алексей Романоф из группы «Винтаж», сообщает РИА Новости. Ролик снят в стиле «бондианы». В клипе Киркоров грабит музей, стреляет из автомата и убегает от полиции на катере по рекам и каналам Петербурга.

Предыдущее видео исполнителя на песню «Стеснение пропало» набрало более 9 миллионов просмотров за 2 месяца.