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«Бондиана» от Киркорова собрала за сутки боле 700 тысяч просмотров

19:26 11.09.2019
«Бондиана» от Киркорова собрала за сутки боле 700 тысяч просмотров
Филипп Киркоров. Фото с сайта kirkorov.ru

Всего лишь за одни сутки ролик Филиппа Киркорова «Лунный гость» за сутки собрал на YouTube свыше 700 тысяч просмотров.

Общее же количество обращений к клипу составляет на данный момент 1 миллион 739 тысяч. Текст сочинил поэт и олигарх Михаил Гуцириев, а музыку – Алексей Романоф из группы «Винтаж», сообщает РИА Новости. Ролик снят в стиле «бондианы». В клипе Киркоров грабит музей, стреляет из автомата и убегает от полиции на катере по рекам и каналам Петербурга.

Предыдущее видео исполнителя на песню «Стеснение пропало» набрало более 9 миллионов просмотров за 2 месяца.

Темы: Видео ролики, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
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11.09.2019, 20:02
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