Ethernity «The Human Race Extinction»

Исполнитель: Ethernity, Название: «The Human Race Extinction», Стиль: пауэр- прог метал, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

В пространствах вечного эфира несется в Космос женский зов… Такие высокопарные, но холодные строки генерирует ум, когда слышишь второй альбом бельгийских пауэр прог-металлистов. Четыре года назад они дебютировали диском в записи которого принял Том Энглунд из Evergrey. А теперь, попав под крыло AFM, разродились 70-тиминутным релизом, попытавшись выложить в нем все козыри по максимуму.

Слово Ethernity вбирает себя понятия вечности и эфира. Бесконечные странствия в безразличных небесных высях отлично передаются в первой половине альбома посредством приглаженных гитар, сковывающих льдом клавиш, методичной приглушенной бочкой и заиндевевшим голосом Снежной Королевы, подуставшей от изоляции своих стылых чертогов.

Музыканты играют технично, а Джули Колин поет безупречно, однако в альбоме нет божественного огня, а ощутимо лишь следование неким схемам. Эпичные клавишные проигрыши пристегнуты к некоторым песням слишком нарочито. Настроение меняется лишь к седьмому треку « Redefined», в котором проявляется ярость и мощь. Следующий за ним «Rise Of Droids» тоже радует спонтанностью, ведь восстание и не может быть запрограммированным. Но после идущего далее инструментала «Mark Of The Enemy» Ethernity вновь сворачивают на прежние рельсы.

«Not The End»? Кто бы сомневался, что это еще не конец, ведь прог-металлисты то ли не умеют, то ли не хотят быть лаконичными. Оставшиеся три песни действуют уже изнуряюще – даже несмотря на то, что на закуску Ethernity припасли весьма забойную «Indestructible» с захватывающей дуэлью чистых и электронных клавишных.

После записи альбома вокалистка покинула группу. Симптоматично, но будем надеяться, что грядущие изменения пойдут команде на пользу.