Скандальный фильм о Майкле Джексоне получил премию «Эмми»

14:41

Одиозная лента о Майкле Джексоне «Покидая Неверленд» получила премию «Эмми» в номинации «лучший документальный фильм» в категории Creative Arts.

Режиссером четырехчасовой картины про короля поп-музыки на HBO стал Дэн Рид. В основу фильма легли показания Джеймса Сейфчака и Уэйда Робсона, заявивших о том, что в детстве подверглись насилию со стороны певца, сообщает РИА Новости.

За кулисами Рид рассказал, что до того, как взяться за этот проект, он не очень много знал о самом Джексоне и у него не было своего мнения относительно того, виновен он или нет. «Я думал, что эти ребята (Робсон и Сейфчак) не будут говорить на камеру», - признался режиссер, добавив, что поверил их утверждениям частично, потому что ему показалось, что они говорили о «романтических отношениях».

Первые же показы картины вызвали большой скандал. По факту премьеры фильма в марте 2019 года правопреемники Джексона раскритиковали проект, заявив, что его нельзя считать документальным, назвав Рида и двух главных героев фильма «авантюристами». В свою очередь, многие меломаны и музыкальные критики, ознакомившись с фильмом, заявили, что отныне Майкла Джексона для них не существует.

«Покидая Неверленд» был представлен на «Эмми» в пяти номинациях: лучшая режиссура документального фильма, лучшая документальная лента, лучший монтаж изображения, лучший монтаж аудио, лучшее сведение звука для фильма.

Вручение премий в категории Creative Arts проходило 14 и 15 сентября.