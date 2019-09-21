Rhapsody. 28 сентября, клуб Red

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Итальянские герои меча и магии - RHAPSODY - возвращаются!

Их fantasy саги на протяжении двух десятилетий будоражат воображение легионов фанатов по всему миру. И потрясающий успех юбилейного тура показал настолько потрясающую поддержку фэнов, что два ключевых музыканта группы: гитарист-виртуоз Luca Turilli и вокалист Fabio Lione вновь объединились, чтобы дать жизнь симфоническому металлу нового поколения!

Знакомые лица, классический подход к творчеству и новое "говорящее" название Turilli / Lione RHAPSODY. Новые песни и большой блок лучших песен, классических хитов RHAPSODY - 28 сентября в московском клубе RED!

«Изначально я и не мог представить, что вернусь к метал-музыке после завершения прощального турне, - говорит Люка Турилли, - Но эмоциональный заряд, полученный нами в ходе юбилейных концертов, и мощнейшая поддержка поклонников, произвели на меня совершенно неизгладимое впечатление! Я очень взволнован и ощущаю колоссальные творческие возможности, которые не только позволят обновить наш звук, но и открыть новые креативные горизонты!»

«Наши фанаты заслуживают новой музыки, и мы всецело верим в это! - добавляет Фабио Лионе, - Возможность снова записывать альбомы вместе, создавать что-то действительно инновационное, современное и свежее, но при этом сохраняя дух наших классических альбомов, по-настоящему окрыляет!»

Стоит также отменить, что, помимо Луки и Фабио, в состав новой группы входят и другие участники классического состава RHAPSODY - Доминик Леркуин, Патрис Герс и Алекс Хольцварт.

Новую главу своей головокружительной карьеры музыканты начали выпуском полноформатного альбома минувшим летом, после чего коллектив отправился в турне.

Единственное российское шоу Turilli / Lione RHAPSODY состоится 28 сентября на сцене московского клуба RED! Нас ждет потрясающий сет из лучших классических «фэнтези» гимнов и новых композиций, а главное - настоящая концертная МАГИЯ лидеров мирового symphonic power metal!

