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«Всеобщий музыкальный диктант» пройдет в России во второй раз

17:33 24.09.2019
Всеобщий музыкальный диктант пройдет 19 октября
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«Всеобщий музыкальный диктант» состоится в России 19 октября.

Свое участие в акции подтвердили 86 площадок, однако их пул будет со временем пополняться. Предусмотрена интернет-трансляция с главной площадки. 

Объективно оценить собственную музыкальную грамотность и слух можно будет на трех столичных площадках: РАМ им. Гнесиных, Московская школа кино и Детская школа искусств им. Рубинштейна, сообщает ТАСС. Кроме того, в акции участвуют Московская, Ленинградская, Архангельская, Белгородская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Кемеровская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Ростовская, Саратовская, Свердловская, Смоленская, Тульская области, Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Северная Осетия и Чувашия. Ближе к дате акции можно будет пройти онлайн-регистрацию на мероприятие по площадкам.

Утверждено 10 вариантов диктанта с разным количеством голосов и разной сложности - от школьного и любительского до профессорского уровней. Желающие могут участвовать анонимно или отказаться от оценки, тогда эксперты учтут лишь их ошибки.

Подготовиться к диктанту можно будет на специальных курсах. «Мы с экспертным советом отобрали примеры сложностей, и на главных площадках каждого региона будут организованы занятия с опытными педагогами, можно будет подготовиться к трудностям в диктантах» - отметил руководитель проекта Александр Алейников.

«Всеобщий музыкальный диктант» впервые прошел в России в прошлом году на 28 площадках в 20 городах. Треть участников справились с заданиями на отлично.
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире классической музыки, Персоны и события в мире музыки
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