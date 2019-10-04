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Владимир Соловьев раскритиковал новую сатирическую песню БГ

11:47 4.10.2019
Владимир Соловьев раскритиковал новую сатирическую песню БГ
Юбилейный концерт группы «Аквариум» © KM.RU, Кирилл Зыков

Телеведущий Владимир Соловьев высказался критически о новой остросоциальной песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М».

По мнению Соловьева, на лидера «Аквариума» пагубно повлияло общение с украинскими пропагандистами. «Прав Дмитрий Евстафьев. Бандеровская Украина – это чёрная вдова, - написал ведущий в Твитере. – Ее укус ядовит. Влияние тлетворно. Вот и Гребенщиков из поэта деградировал в куплетиста».

Песня «Вечерний М» появилась несколько дней назад и вызвала большой резонанс в интернете. Многие связали ее заглавный образ с личностью Соловьева, хотя в тексте прямых указаний на имена нет. В частности, сам БГ предостерег слушателей от праллелей «Вечернего М» с программой «Вечерний Ургант». «Во избежание кривотолков хочу заметить очевидную вещь - между «Вечерним У» и «Вечерним М» непреодолимое расстояние - как между достоинством и позором», - написал он под премьерой видео в YouTube.

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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Комментарии читателей
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04.10.2019, 16:05
Гость: ключник ада

Расческин блеющее советское ничтожество, и слухают его "творчество" тоже такие.
04.10.2019, 15:37
Гость: Титус

А я как раз, думал, что он про Урганта. В общем, так и неясно, о ком.
04.10.2019, 15:20
Гость: ТЕТО

СОЛОВЬЁВ ПЕРЕГИБАЕТ ПАЛКУ,ЭТО ПРОГРАММА ПРЕВРАТИЛАСЬ В КОНВЕЙЕР ДЛЯ ЗАРАБАТЫВАНИЯ ДЕНЕГ.ЭТИ ГОРЕ ЭКСПЕРТЫ С УКРАИНЫ ....,А МОГ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЕЛАТЬ НОРМАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ О ПРОБЛЕМАХ В РОССИИ И В МИРЕ...ЗАЖРАЛСЯ И ПРЕВРАТИЛСЯ В СВОЕГО СОПЛЕМЕННИКА ШУСТЕРА...ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЗАВИСИТ ОТ МЕСТА СИДЕНИЯ....И БАБЛА...
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