Владимир Соловьев раскритиковал новую сатирическую песню БГ

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Телеведущий Владимир Соловьев высказался критически о новой остросоциальной песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М».

По мнению Соловьева, на лидера «Аквариума» пагубно повлияло общение с украинскими пропагандистами. «Прав Дмитрий Евстафьев. Бандеровская Украина – это чёрная вдова, - написал ведущий в Твитере. – Ее укус ядовит. Влияние тлетворно. Вот и Гребенщиков из поэта деградировал в куплетиста».

Песня «Вечерний М» появилась несколько дней назад и вызвала большой резонанс в интернете. Многие связали ее заглавный образ с личностью Соловьева, хотя в тексте прямых указаний на имена нет. В частности, сам БГ предостерег слушателей от праллелей «Вечернего М» с программой «Вечерний Ургант». «Во избежание кривотолков хочу заметить очевидную вещь - между «Вечерним У» и «Вечерним М» непреодолимое расстояние - как между достоинством и позором», - написал он под премьерой видео в YouTube.