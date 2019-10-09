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Съемки сериала о Юлии Началовой стартовали со скандала

12:11 9.10.2019
Съемки сериала о Юлии Началовой стартовали со скандала
Юлия Началова. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Стартовали съемки сериала, посвященного певице Юлии Началовой.

Работа над байопиком сопровождается массой скандальных ситуаций. Так, актеру Андрею Гаврилову, играющему бывшего мужа Началовой, футболиста Евгения Алдонина, пригрозили штрафом за то, что он опубликовал в блоге пост о начале съемок, хотя подписывал договор о неразглашении подробностей работы над кинопроектом, сообщает «Собеседник». Пост артисту пришлось удалить.

Саму Юлию Началову играет молодая сериальная актриса Марина Орлова. Пиарщица певицы Анна Исаева появится в фильме в роли самой себя. Это будет ее дебют в кино.

Футболист Евгений Алдонин заявил, что с ним не консультировались по поводу съемок. На Первом канале, по заказу которого, якобы, снимают сериал, тоже признались, что ничего не знают о кинопроекте.
 

Темы: Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире поп-музыки, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса, Телевизионные сериалы
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