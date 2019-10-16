Сергей Бобунец назвал Германику «невероятной женщиной»

Большой концерт Сергея Бобунца состоялся 11 октября в столичном «ГлавКлубе»

Когда в конце 90-х, «Смысловые Галлюцинации» оказались на гребне волны, лишь очень недальновидным людям могло показаться, что это сугубо форматная группа, не заточенная под смелые музыкальные эксперименты. «Глюки» всерьез увлекались электроникой, пробовали делать песни в стиле немецкого индастриала (первый вариант «Больно»), черпали вдохновение в сибирском панке и играли с симфоническим оркестром.

После распада «СГ», Сергей Бобунец начал выступать с сольным проектом продолжил расширять музыкальную палитру. Кто бы мог подумать, что музыканту невероятно к лицу окажется бардовкая эстетика. А в «ГлавКлубе» он впервые прибавил к ней духовую секцию и арфу.

Кто-то это назовет гигантоманией, ну а кто-то – прикосновением к Вечности. Последнее все же вернее, недаром группа Сергея Бобунца уже свой второй концерт в Москве начинает с монументального монолога о вечности, плавно переходящем в песню «Вечность станет с нами рядом». Всеохватность ощущалась и в редко исполняемой «Нормально все», под которую на сценическом экране невозмутимо вертелся наш земной «шар голубой».

Как говаривал Константин Кинчев, «черепная коробка» не может вместить вечность». И виновата в этом отнюдь не «коробка», а роящиеся в ней грязные помыслы, рыщущие аки волки, и похищающие в нас все разумное-доброе-вечное. Непосредственно этой дилемме посвящена песня «Мысленный волк». Исполнив её, Сергей Бобунец сказал: «Есть повод поблагодарить невероятную женщину – автора текста песни Валерию Гай Германику». О поводе Буба, правда, умолчал. Дело в том, что одновременно с концертом в «ГлавКлубе» Германика представляла свой новый фильм «Мысленный волк». Такие поразительные совпадения вряд ли бывают случайными.

Еще одну песню о потемках человеческого ума группа Сергея Бобунца сыграла при поддержке диджея Нейтрино – Антона Загрядского. На подиуме рядом с диджейским пультом были установлены дополнительные барабаны, на которых, покинув на время свою ударную установку, зажигательно сыграл штатный аранжировщик (а по совместительству – и шоумен) Евгений Никулин. Шаманские танцы и партии согруппника горячо поддержал аплодисментами гитарист Бубы Павел Дешура.

Но основная интрига была еще впереди. Прежде, чем исполнить камерную версию «Зачем топтать мою любовь», Буба признался, что он никогда в жизни не пел до этого под арфу. «Даже мысли такой не возникало – потому и решил: а почему бы и нет?» - заключил он. В качестве сессионной арфистки бэнда дебютировала пресс-атташе Сергея Бобунца Марина Карпова. Буба рассказал, что они сотрудничают уже 10 лет, при этом Марина является ровесницей «Смысловых Галлюцинаций». «Но выглядит она, конечно, моложе», - справедливо заметил он.

Серебряные россыпи арфы в «ЗТМЛ» удачно дополнила партия трубы участника Tinto Brass Band. В полном составе приглашенные духовики подыграли в редко исполняемой песне Бубы «Кем бы я был». Они же поучаствовали в кавере на «Надежды маленький оркестрик» Булата Окуджавы, впервые представленный в таком виде в «Квартирнике у Маргулиса» весной этого года.

После такого можно было только «перейти на следующий уровень». И Сергей Бобунец проделал-таки этот трюк, известный со времен «Смысловых Галлюцинаций». Второе отделение, помимо безусловных хитов, включало трогательные посвящения верным поклонникам творчества Бубы. Перед цоевской «Мама, мы все тяжело больны» Сергей Бобунец произнес: «Спасибо за то, что вы были со мной в то самое время, когда очень мне были нужны». А «Последнее признание» охарактеризовал как «песню, исполненную бесконечной благодарности».

Бисовый блок длился без малого полчаса. А как могло быть иначе, если на «Последнем герое» к группе вновь присоединился Tinto Brass Band? В таком виде были также сыграны «Огни Урала» и альтернативная версия «ЗТМЛ» приобретшая в таков виде явный привкус итальянской эстрады 80-х.