Уральская школьница пропала из-за гибели корейской поп-звезды

13:32

Девятиклассница из Туринска Олеся Ежова бесследно исчезла 21 октября.

Портфель девочки обнаружили у реки, а вот ее след собаки так и не взяли, сообщает «КП». Сутки назад была распространена такая ориентировка: «Пропал ребенок! Ежова Олеся Владимировна, 14 лет. Приметы: среднее телосложение, рост 167 сантиметров, рыжие волосы и бирюзовые глаза. На момент пропажи была одета в светло-бежевую куртку с большим воротником, синие джинсы с завышенной талией, черные лакированные ботинки и серую вязаную кофту».

Олеся Ежова характеризовалась сугубо положительно, асоциальным поведением не отличалась. С большой долей вероятности можно предположить, что на психическое состояние школьницы негативно повлияло недавнее самоубийство ее кумира – корейской поп-звезды Солли. «Для Олеси это шок, она сильно переживала. У нее же вся комната была обклеена плакатами этой Солли. Мы думаем, что это тоже могло повлиять на нее. Страшно представить, что дочь могла с собой сделать», - рассказала мама девочки Елена.

