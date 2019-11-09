Ольга Никитина «Ради любви»

Исполнитель: Ольга Никитина, Название: «Ради любви», Стиль: бард-рок, Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

Чем авторская песня отличается, например, от рока? Есть мнение (и оно довольно веское), что настоящие рокеры воспринимают свое творчество как образ жизни, тогда как для бардов оно зачастую – лишь приложение к дружеским посиделкам на кухне, у костра, походам или скалолазанию. Для московского автора-исполнителя Ольги Никитиной трепетные песни под гитару всё-таки являются образом жизни – тихой, сокровенной. Но такой, без которой в нашем безумном мире становится как-то сиротливее.

Новый альбом певицы «Ради любви» посвящен вере, надежде и любви, которые еще способны объединять людей и наполнять их бытие высшим смыслом. Ольге Никитиной одинаково чужды елейные шаблонные восторги и горделивое противопоставление романтического героя «недостойной» его черни. Собственно, оброненная ею в одной из песен фраза «любимый мой лирический герой» говорит о многом.

Главная установка альбома – «Нас всех друг другу посылает Бог», ведь каждая встреча не случайна, а любой человек на пути помогает нашему спасению. Чтобы постичь эти медитативные песни сердцем, нужно чуть-чуть отрешиться от своего эго и прислушаться к звенящей в них тишине.

Сама Ольга Никитина это умеет и щедро делится с нами редким даром. Дюжина песен альбома сравнима с посещением Ангела Благое Молчание, доступного светлым умам и самоуглубленным натурам. «Посидим и помолчим», - предлагает Ольга Никитина, и тут же ей (а заодно и нам) открываются дивные в своей простоте вещи, вроде улыбок звёзд или «перкуссий далеких электричек».

Ни в быте, ни в пейзаже, запечатленном Ольгой Никитиной, нет ничего искусственного, коробящего, тягостного. И это в наше время всеобщего недовольства и тотальной разобщённости кажется подлинным Чудом! Даже сосны из песни «Валаам» обрамлены сияющими нимбами. Не солидарна певица и с теми, кто впадает в панику по поводу нынешнего мироустройства: «Пусть кто-то мнит: мельчаем, вымираем. Я верю в настоящих мужиков».

А как можно ворчать или унывать, если где-то по соседству открывается окно в вечность? Чтобы в него заглянуть, надо всего-то почувствовать благодарный взгляд того, кто рядом. Об этом – потрясающая по силе воздействия песня «Пожить бы ещё», явно автобиографичная, выстраданная, потому что несколько лет назад творчество помогло автору пережить сложный период жизни. Начинается песня с робкого желания пожить хотя бы месяц, но по мере того, как героиня находит в себе силы и новые мечты, она наполняется решимостью «прожить еще лет 200». И это явно не предел…

Песни, сотканные из таких тонких материй, очень легко загубить либо простецкими, либо, напротив, чрезмерно перенасыщенными аранжировками. Но у Ольги Никитиной очень хорошие музыканты, умеющие не спугнуть, а усилить вызываемое песнями альбома у слушателя умиротворение. Гитары Сергея Пахотина (сотрудничал с Александром Барыкиным) похожи на истончающуюся в последнем свете солнца паутинку в ясный осенний день. Там, где нужно, в альбоме звучат партии фортепиано, клавесина, виолончели и флейты. Звукорежиссер Юрий Воронов добился прозрачного хрустального саунда высокого уровня.

Ольга Никитина показывает качественные тексты в сочетании с хорошими мелодиями, что являлось отличительной чертой бардовской песни 60-70х годов. Больно смотреть, как обращаются нынче с бардами в известной программе «Голос». Между тем, такая музыка должна быть массовой, как доступное лекарство «от нервов», от оглушающей суеты.

Прецеденты есть. Диск Александра Иванова «Грешной души печаль» (с песнями Сергея Трофимова) разошелся в 90-е рекордным тиражом и обрел платиновый статус. Хоть поверьте, хоть проверьте, но альбом Ольги Никитиной «Ради любви» мало чем уступает этой образцовой в своем жанре работе и ждёт встречи со слушателями, которые ценят живой огонь и тепло авторской песни.

