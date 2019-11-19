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Элтон Джон выпустит альбом, записанный в разрушенном ГЦКЗ «Россия»

13:52 19.11.2019
Элтон Джон выпустит альбом, записанный в разрушенном ГЦКЗ «Россия»
Элтон Джон. Фото с сайта kinopoisk.ru

Британский певец и пианист Элтон Джон анонсировал концертного альбома, записанного 29 мая 1979 года в московском ГЦКЗ «Россия».

Концертник будет выпущен сразу в нескольких форматах: на стриминговых сервисах, на CD и двойном виниле 24 января 2020 года.

Издание приурочено к 40-летию выступлений в легендарном советском зале, который к настоящему времени уже успели разрушить из-за реконструкции Зарядья. Выступления тогда состоялись в рамках тура в поддержку альбома «A Single Man», а вдвоем с певцом на сцену выходил перкуссионист Рэй Купер.

Сет-лист включал знаковые хиты Джона, в том числе «Daniel», «Candle in the Wind», «Skyline Pigeon» и «Take Me to the Pilot». Заключительный концерт транслировался на BBC – новый релиз является ремастерингом тех оригинальных аналоговых записей.
 

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки
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