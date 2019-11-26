«Крематорий» помог вспомнить светлое пионерское детство

Концерт в честь 36-летия группы «Крематорий» состоялся в «ГлавКлубе» 23 ноября

Фото предоставлено организаторами концерта

Цифра 36, хотя и некруглая, но красивая и со смыслом. Ассоциируется она с расцветом жизненных сил и отменным здоровьем. «Средняя температура по больнице» позволила собрать «Крему» безоговорочный аншлаг – такого столпотворения у входа завсегдатаи клуба не встречали давно!

На день рождения виновникам торжества принято дарить подарки, но щедрые участники «Крематория» всё сделали с точностью до наоборот и провели перед своим выступлением лотерею с тридцатью шестью призами. От участников «самого веселого ансамбля» счастливчики получили браслеты, майку с Джимми Хендриксом, барабанные палочки и прочие полезные в хозяйстве вещи. А от директора «Крематория» Наталии Серой – настоящий жемчуг.

Отсутствие строго заданного сет-листа на концерте странным образом сочеталось с замысловатым сценарием и содержательным видеорядом. Песни XXI века, за редкими исключениями были проигнорированы. Начал же «Крематорий» с песни «Ангел» - о том, что каждый человек вправе почувствовать себя бесплотным и бессмертным существом. Даже грузный «ангел» в шляпе-котелке и с внешностью чиновника средней руки из повестей Бунина и Куприна, вышагивавший по сцене под песню с винтажным фонарем в руках.

Ретроспективный характер программы не мешал Армену Григоряну полемически заострять некоторые номера. Представляя «Америку», он вспомнил студенческий анекдот: «Чтобы попасть в Америку, надо идти в ракетные войска». Перед одноимённой группе песней с неудовольствием вспомнил присвоенный одним критиком «Крематорию» термин «вальс-рок». Под «Павлика Морозова», побудившей Григоряна «вспомнить светлое пионерское детство», по сцене уже уверенно маршировала группа поддержки во главе с красногалстучным ангелом.

На своих выступлениях «Крематорий» проводит своих зрителей через очищающий огонь, помогая воспарить к самым вершинам духа. Воспарить буквально, как это сделал акробат, взобравшийся на самую вершину установленной на попа обычной лестницы без всякой посторонней помощи и страховки. Для этого надо попытаться унять страх физического уничтожения, как это произошло во время песни «Смерти больше нет», когда перед глазами зрителя проносился видеоряд с потерпевшим крушение кораблем и тонущей в море машиной. Когда всё самое страшное уже произошло, опасаться действительно нечего.

Можно было воспринимать этот концерт и как подключение к неиссякаемому источнику вдохновения. Перед песней «Три источника» Армен Григорян допытывался у своего басиста Николая Коршунова, чем ещё люди живы и, получив стандартный ответ «секс, драгз, рок-н-ролл» исключил из него второй элемент и напомнил в следующем вещи «Харе Рама»: «Когда источник разврата иссяк, он один это сделал за всех». Но дипломированный философ Николай Коршунов и сам был не лыком шит, чуть позже прочитав по просьбе Григоряна свои стихи о всеобъемлющей любви, с которой всё равно – что вверх, что вниз.

Недюжинную любовь к своим поклонником продемонстрировали в итоге все без исключения участники «Крематория». Они возвращались на бис дважды, чтобы выдать полную обойму хитов, вспомнив на прощание и песню о «настоящем мужчине» Хабибуллине, чью фамилию так удобно дружно скандировать в припеве.