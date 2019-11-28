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Украшения Зыкиной выставлены в Историческом музее на пять дней

13:55 28.11.2019
Украшения Зыкиной выставлены в Историческом музее на пять дней
Фото с сайта kino-teatr.ru
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Экспозиция «Драгоценности Людмилы Зыкиной», посвященная 90-летию выдающейся певицы, открылась в Государственном историческом музее всего на пять дней.

Украшения собирались продать в начале декабря, но назначеные даты торгов отложили до тех пор, пока наследники не подпишут окончательное соглашение между собой, сообщает РИА Новости. Теперь в музее выставлены 40 предметов, в числе которых любимые украшения артистки, уникальные шкатулки, облицованные малахитом, яшмой и чароитом, грампластинки с записями песен в исполнении Зыкиной. «Это огромное событие для нашей страны — здесь, в Историческом музее, в самом центре Москвы представлены драгоценности Людмилы Зыкиной. Это одна из величайших русских певиц, и часть ее образа — это драгоценности, меха, платья», — сказал эксперт организовавшего выставку аукционного дома «12й стул» Иван Ефимов.

Самыми привлекательными лотами предстоящего аукциона станут любимые серьги певицы, украшенные бриллиантами старинной огранки и сапфирами, в которых она запечатлена на многочисленных фотографиях, и уникальное «колье, созданное бакинскими мастерами и преподнесенное Зыкиной, по семейному преданию, самим Гейдаром Алиевым» (президентом Азербайджана в 1993-2003 годах). Стартовая цена обоих предметов составляет 1 миллион рублей, остальные цены пока не раскрываются.

Выставка продлится до 2 декабря.
 

Темы: Выставки и биеннале в мире искусства, Музеи в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки
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