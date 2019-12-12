Дима Билан отказался от шоу «Евровидения» из-за мелкого шрифта на афише

13:47

Певец Дима Билан передумал петь в шоу звезд «Евровидения», назначенное на 15 декабря в Амстердаме.

Устроители концерта пояснили, что артист сам разорвал контракт, сообщает Lenta.Ru. Его возмутило, что он будет не единственным русским исполнителем на концерте — на сцену также выйдет Сергей Лазарев. Кроме того, Билан не захотел петь на Het Grote Songfestivalfeest из-за того, что его имя на афише было написано мелким шрифтом.

Продюсер Димы Билана Яна Рудковская не стала распространять подробности отказа. «Я не комментирую этот бред!», - отрезала она.

Сам Билан указал на то, что концерт сборный и в нем нет грифа «все победители Евровидения», однако организаторы ввели его в заблуждение, заявив, что в лайнапе будут только лауреаты, а после прислав не те афиши, которые сейчас распространяют в соцсетях. «15 ноября цивилизованно предложил организаторам обсудить вопрос расторжения договора по согласию сторон. Тем более уже тогда на чаше весов был благотворительный вечер 15-го декабря, в пользу которого в конечном итоге пал мой выбор», — написал у себя в соцсетях Билан.

