Исполнитель: Deaf Rat, Название: «Ban The Light», Стиль: AOR, Год: 2019

Deaf Rat «Ban The Light»

Мы успели привыкнуть к тому, что шведы нас балуют либо полуэлектронной нордической сдержанностью, либо пауэром в духе «бури и настиска». И тут вдруг появляется группа, которая делает ставку на припопсованный хард подросткового формата, который времена разбавляют еще более легковесные песни.

Дебютник Deaf Rat «Ban The Light» вышел на лейбле FONO 1 ноября. Обложка диска немного сбивает с толку. В центре, раскинув руки? высится властная рыжеволосая дива. Поэтому, когда в дело вступает мальчуковый вокал Фрэнка Рича, не сразу врубается, что поёт вовсе не девушка.

Впрочем, для первой песни «Fallen Angels»эти напряженные раздумья излишни, поскольку она гарантирует угар и экстаз в любом случае. К середине альбома это впечатление усугубляется, хотя местами ощущаются и спады, и соскальзывание в совсем уж общедоступный AOR, в котором от тяжёлых стилей не остаётся даже фактуры.

К шестому треку группа реабилитируется с помощью красивейшей баллады с симфоническими элементами «Bad Blood». Ну и финиш противоречив. С одной стороны, всё шаблонно и прогнозируемо. С другой – музыкантам Deaf Rat не откажешь в чувстве стиля, особенно, когда они используют пропущенный через вокодер вокал и гитарные приставки, дающие аналогичный эффект.

Не предлагая ничего принципиально нового, шведы протягивают руку замордованным в школе ботаникfv, которых не понимает никто, кроме вот таких вот кумиров на плакатах со стен спален. Может, эта рыжая бестия с обложки приносит зашуганным отличникам череп их обидчиков? Потрафляя вкусам своей целевой аудитории, Deaf Rat снабдили альбом сразу двумя буклетами с нацарапанными, как курица лапой текстами…

