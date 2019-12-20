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«Воровайкам» запретили въезд на Украину из-за песни о «зазнавшихся хохлах»

12:35 20.12.2019
«Воровайкам» запретили въезд на Украину из-за песни о «зазнавшихся хохлах»
Фото: vorovaiki.ru
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Официальная формулировка причин отказа выглядит так: целью обеспечения национальной безопасности, сообщает Lenta.ru. В ведомстве пояснили, что в обществе возник большой резонанс из-за сообщения о планирующихся на Украине концертах российской группы. «Сообщаем, что в настоящее время действует запрет въезда участникам этого коллектива — Павловой Яне, Надиктовой Ларисе и Теркуловой Диане», — заявили в СБУ.

Ранее сообщалось о том, что «Воровайки» в феврале планируют дать концерты в ряде украинских городов. Информация об этом появилась на сайте коллектива. У артисток есть песня «Хохлы», содержащая следующие строки: «Как вот получилось, что хохлы зазнались и американцам за гроши продались? Думали — поможет, денег даст Европа. Оказалось — фуфел, пей-гуляй, босота».

В композиции также говорится, что Россия отнимет у Украины и Одессу, если у нее «хватит интереса».
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки, Ситуация на Украине
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