«Воровайкам» запретили въезд на Украину из-за песни о «зазнавшихся хохлах»

12:35

СБУ запретило въезд на Украину женскому шансон-трио «Воровайки»

Официальная формулировка причин отказа выглядит так: целью обеспечения национальной безопасности, сообщает Lenta.ru. В ведомстве пояснили, что в обществе возник большой резонанс из-за сообщения о планирующихся на Украине концертах российской группы. «Сообщаем, что в настоящее время действует запрет въезда участникам этого коллектива — Павловой Яне, Надиктовой Ларисе и Теркуловой Диане», — заявили в СБУ.

Ранее сообщалось о том, что «Воровайки» в феврале планируют дать концерты в ряде украинских городов. Информация об этом появилась на сайте коллектива. У артисток есть песня «Хохлы», содержащая следующие строки: «Как вот получилось, что хохлы зазнались и американцам за гроши продались? Думали — поможет, денег даст Европа. Оказалось — фуфел, пей-гуляй, босота».

В композиции также говорится, что Россия отнимет у Украины и Одессу, если у нее «хватит интереса».

