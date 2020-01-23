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Экс-главу премии «Грэмми» обвинили в изнасиловании певицы

14:41 23.01.2020
Экс-главу премии «Грэмми» обвинили в изнасиловании певицы
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Одного из учредителей премии «Грэмми» Нила Портнова, ранее занимавшего пост исполнительного директора Национальной академии искусства и науки звукозаписи, обвинили в изнасиловании певицы.

Его преемница Дебора Дуган, занявшая пост главы академии после ухода Портнова и уволенная с должности 17 января, за десять дней до церемонии вручения «Грэмми» выдвинула ряд обвинений в отношении членов организации, сообщает Lenta.Ru. По ее словам, Портнов ушел с поста руководителя академии после обвинений в изнасиловании артистки, личность которой не раскрывается. Уточняется лишь, что певица не имела американского гражданства. Дуган подчеркнула, что другие руководители организации знали о произошедшем.

Дуган также заявила, что некоторые члены правления академии часто имеют связи или отношения с номинантами на «Грэмми», продвигают их и манипулируют списками номинаций. Дуган добавила, что, работая в академии, подвергалась сексуальным домогательствам.

Церемония вручения «Грэмми» запланирована на 27 января. Первый канал проведет прямую трансляцию 62-й ежегодной музыкальной церемонии вручения премии Grammy на своем сайте в ночь с 26 на 27 января. В этом году среди номинантов Билли Айлиш, Ариана Гранде, Бейонсе и другие мировые звезды, сообщает ТАСС с ссылкой на дирекцию общественных связей канала.

Среди номинантов также - Lizzo, Lil Nas X, H.E.R и Финнеас О'Коннелл. По количеству номинаций лидирует 31-летняя американская певица и актриса Lizzo, выдвинутая сразу в восьми категориях. В числе претендентов на награды также такие Леди Гага, Тейлор Свифт, Лана Дель Рей.

Зрители также смогут увидеть трансляцию 31 января в 00:25 на Первом канале.
 

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные награды в мире, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
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