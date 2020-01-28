Инструкция по выживанию «Выступление на фестивале «Индюки»» (DVD)
Обложка диска. Предоставлено издателем
Фестиваль «Индюки», случившийся 28 апреля 1991 года на сцене конструктивитстского ДК им. Русакова стал настоящим праздником российского андеграунда. Тогда веско заявили о себе «Калинов мост», «Комитет охраны тепла», «Хроноп». Но главным откровением фестиваля все же стала тюменская «Инструкция по выживанию», которую к тому времени была уже неплохо известна благодаря записанному «Гражданской Обороной» альбому каверов, тем не менее, группу мало кто видел на сцене.
Для DVD-версии выступление пришлось буквально собирать по частям. Однако издатели из Buill Terrier не просто выжали из имеющегося материала по максимуму, а сделали настоящий фильм концерт. Интрига начинается уже с заставки, где Роман Неумоев поет на яблоке пластинки, которую чья-то заботливая рука аккуратно ставит на проигрыватель. Далее следует вступительная речь лидера «ИпВ», который в присущей ему иронично-менторской манере инструктирует зал, как подобает слушать эту музыку: внимательно, сидя и желательно без «скачек».
В музыкальной части концерта качество звука резко меняется на лучшее - и с этого момента мы имеем дело с тем же материалом, что зафиксирован и на одноименном компакт-диске. Но вот в сценическом поведении Неумоева наблюдается много примечательного. Ведёт он себя довольно отстранённо, исполняя песни, примостившись на краешек парты. Правда, на песне «Спи любимая» не выдерживает и встаёт, чтобы с горящими глазами станцевать самозабвенной твист.
Ракурс камеры позволяет прекрасно рассмотреть гитариста Евгения «Джексона» Кокорина, ставшего позже лидером собственной группы «Чернозем». Здесь он молод и не искушен, явно чувствует себя временами некомфортно, но демонстрирует недюжинный драйв, время от времени преданно поглядывая на Неумоева. Басист Аркадий Кузнецов спокоен и улыбчив. Ныне - ,увы - покойный барабанщик Евгений Кузнецов вежлив и благодарит согруппников за предложенный ему напиток.
Легендарные песни «Инструкции по выживанию», культовое выступление, золотой состав - этот документ бесценен!