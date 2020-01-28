Инструкция по выживанию «Выступление на фестивале «Индюки»» (DVD)

Исполнитель: Инструкция по выживанию, Название: «Выступление на фестивале Индюки», Стиль: панк-рок, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

Фестиваль «Индюки», случившийся 28 апреля 1991 года на сцене конструктивитстского ДК им. Русакова стал настоящим праздником российского андеграунда. Тогда веско заявили о себе «Калинов мост», «Комитет охраны тепла», «Хроноп». Но главным откровением фестиваля все же стала тюменская «Инструкция по выживанию», которую к тому времени была уже неплохо известна благодаря записанному «Гражданской Обороной» альбому каверов, тем не менее, группу мало кто видел на сцене.

Для DVD-версии выступление пришлось буквально собирать по частям. Однако издатели из Buill Terrier не просто выжали из имеющегося материала по максимуму, а сделали настоящий фильм концерт. Интрига начинается уже с заставки, где Роман Неумоев поет на яблоке пластинки, которую чья-то заботливая рука аккуратно ставит на проигрыватель. Далее следует вступительная речь лидера «ИпВ», который в присущей ему иронично-менторской манере инструктирует зал, как подобает слушать эту музыку: внимательно, сидя и желательно без «скачек».

В музыкальной части концерта качество звука резко меняется на лучшее - и с этого момента мы имеем дело с тем же материалом, что зафиксирован и на одноименном компакт-диске. Но вот в сценическом поведении Неумоева наблюдается много примечательного. Ведёт он себя довольно отстранённо, исполняя песни, примостившись на краешек парты. Правда, на песне «Спи любимая» не выдерживает и встаёт, чтобы с горящими глазами станцевать самозабвенной твист.

Ракурс камеры позволяет прекрасно рассмотреть гитариста Евгения «Джексона» Кокорина, ставшего позже лидером собственной группы «Чернозем». Здесь он молод и не искушен, явно чувствует себя временами некомфортно, но демонстрирует недюжинный драйв, время от времени преданно поглядывая на Неумоева. Басист Аркадий Кузнецов спокоен и улыбчив. Ныне - ,увы - покойный барабанщик Евгений Кузнецов вежлив и благодарит согруппников за предложенный ему напиток.

Легендарные песни «Инструкции по выживанию», культовое выступление, золотой состав - этот документ бесценен!

