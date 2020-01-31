Константин Кокоуров «Notes»

Исполнитель: Константин Кокоуров, Название: «Notes», Стиль: неоклассика, Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

В мире, где границы между музыкальными стилями размыты, как дорога глухой деревни в весеннюю распутицу, а песни больше похожи на монотонный гундеж дворового гопника, необходимо задействовать тяжёлую артиллерию.

Композитор Константин Rокоуров наверняка понимает это, как никто другой. Иначе бы он не синтезировал в своих инструментальных произведениях самое лучшее, что мы имеем в современной музыке. Ориентируясь на классические образцы Прокофьева и Рахманинова, он без ума от металлических стандартов Rammstein и Night wish.

При всем академизме, в этих пьесах постоянно ощутим предельно натянутый нерв и неподдельная тревога. Даже в минималистичный номерах с солирующим фортепиано («Whirlwind», «Ice Cave» и др) волны нечеловеческого напряжения постоянно набегают друг на друга и спорят, чье отчаяние неизбывнее. Здесь уж не до лиризма и не до медитативности, которые, однако, обнаруживаем в таких атмосферных вещах, как «Elegy Within». Фортепиано здесь звучит одиноким голосом человека, которому надоело жить анахоретом. Но вот в его жизнь врывается большое чувство (богато оркестрованное), а страдалец чувствует себя в этом круговороте страстей ещё более некомфортно.

Чувства чувствами, но в их раздрай вносят порядок и гармонию большие формы, к которым явно тяготеет Кокоуров. «Flaming Sun» с оркестром и хоровыми вокализами воспринимается как ответ на деструктив футуристической оперы победа над солнцем. Прошло столетие испытаний, солнце немеркнущей духа вновь одерживает реванш, а пустой формализм рассыпается в финале клавишными переливами, как истлевшие скелет. По-настоящему возвышенна поэма парализованного композитора Джейсона Бекера «Air», безудержно возносящая на самые вершины гор.

Чтобы уловить все нюансы этих по-сибирски размашистых и предельно поляризованных пьес, стоит оценить их в виниловой версии. Здесь же вы найдете умопомрачительный буклет, где к каждому треку предпослана неслучайная пейзажная фотография. Иллюстрации помогут ответить на направление вопросы: хорошо ли безупречному цветку среди заснеженных ветвей и что имеют общего с написанными ведьмами домом переплетённые стволы черных деревьев?