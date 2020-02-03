Egoist & План Ом «She» (интернет-сингл)

Исполнитель: Egoist & План Ом, Название: «She», Стиль: психоделический рок, Год: 2019

Обложка диска. Предоставлено издателем

Идея этой нетривиальной песни родилась из недослышки. В конце прошлого года лидер группы «План Ом» из Иваново Константин Шаронин, услышал по радио песни, которая, как ему показалось, имела название «Porn Queen». Реальность оказалась прозаичнее, и Королева из радиоэфира, как выяснилось, владела гораздо более прозаическими активами. Ноосфера чуть было не обрела внепланово новую черную дыру. Но есть неписаное правило: хочешь чего-то небывалого создай это сам.

И Шаронин азартно взялся за дело. Тем более, компаньоном, ответственным за музыку, у него был не абы кто, а продвинутый электронщик Михаил «Эгоист» Егоров. Благодаря его вкладу аранжировку «She» теперь сравнивают с «Агатой Кристи» и Depeche Mode.

Текст же напоминает о салонных творениях группы «Оберманекен». В самом деле, кто еще отваживался петь о дамах полусвета так притягательно и без толики осуждения. Можно вспомнить ещё и провокационного «Тинто Брасса» группы «Чебоза». Но Egoist & План Ом идут еще дальше, выводя порочную героиню на путь покаяния. Так что строчка «она будет покорна» обретает метафизическое измерение и понимается отнюдь далеко не только в эротическом ключе. Благо, реальный пример прямо на обложке: порнозвезда Линда Лавлейс, пришедшая к христианству и полному неприятию содеянного её на поприще киноипродукции для взрослых.