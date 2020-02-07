Песню трехлетней девочки о динозаврах оценили пять миллионов человек

11:43

Клип трехлетней Фенн Розенталь «Dinosaurs In Love» посмотрели на на YouTube более пяти миллионов человек.

Ролик появился в начале февраля 2020 года и вызвал ажиотаж. Эта трогательная композиция в исполнении 3-летней дочки британского музыканта Тома Розенталя стала хитом в конце января, когда он выложил аудиоверсию в свой твиттер. Том рассказал, что слова песенки про влюбленных вымерших рептилий девочка сочинила сама, а он лишь помог ей немного с мелодией.

А дальше, как сообщает музыкант, «все немножко сошли с ума». За несколько дней ролик послушали более пяти миллионов человек, его перепостили множество людей и сообществ (включая твиттер Музея естественной истории в Лондоне), а ведущий Джимми Фэллон исполнил кавер в своем вечернем телешоу.

Тогда Розенталь решил сделать анимационный клип (в стилистике детских рисунков, но с помощью команды профессиональных аниматоров) и выложить на свой канал на YouTube, а также залить песню на стриминговые сервисы. Том не собирается наживаться на детском творчестве: все средства от продажи сингла будут направлены в два фонда защиты дикой природы.

Розенталь записал и собственный кавер этого произведения, который также можно послушать и посмотреть на его канале.

