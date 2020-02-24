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Валерия объявила о создании политической партии «Сильные женщины»

19:02 24.02.2020
Валерия объявила о создании политической партии «Сильные женщины»
Валерия © KM.RU, Игорь Варнавский
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Певица Валерия (Алла Перфилова) объявила о скором создании политической партии «Сильные женщины».

С этим объединением певица собирается баллотироваться в Госдуму на выборах в 2021 году, сообщает Телепрограмма. В рамках партии артистка собирается бороться с семейным насилием, которое пережила сама.

Эта информация вызвала немало ироничных и негативных отзывов в интернете. Например, Роза Сябитова заявила, что сама не собирается туда вступать.

Сергей Шнуров, не так давно вступивший в «Партию Роста», с юмором написал, что хотел попасть в партию Валерии, «но поспешил и опоздал, не став членом «сильных женщин»».

А певица Катя Гордон, заметила, что Валерия – далеко не тот человек, который способен объединять. Она также говорила, что ничего не знает о гражданской позиции певицы. Гордон считает, что в Валерии нет ни гениальности, ни смелости. Никакой пользы во главе партии она не принесет, а только навредит.

От нападок Кати Гордон Валерию защитил муж и продюсер Иосиф Пригожин. «Да что мне жабу комментировать? Это банальная женская обида и ревность к успешному человеку», сказал КП Пригожин.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки, Политические партии в России
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Комментарии читателей
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24.02.2020, 23:30
Гость: Алексан-ич

Только для членов фитнесс-клубов, клубов киксбоксинга, пауерлифтинга,клубов мужского стриптиза, тусовок бизнес-вымин. Сама Валерия еще в начале 90-ых заявила свое жизненное кредо:"Я - коммерческая певица!".Ну, тогда многое что называлось коммерцией.
24.02.2020, 23:19
Гость: Бузову

в президенты!
24.02.2020, 21:45
Гость: гоша

Сильные женщины - это с ее точки зрения, которые при деньгах - проститутки, бизнесвумены и при буржуинах рядом... Ибо она где то верещала о совках... так это видимо остальные.
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