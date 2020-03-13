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Саундтрек к «Брату 2», 21 марта, «Крокус Сити Холл»

17:32 13.03.2020
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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В 2020 году исполняется 20 лет с момента выхода на широкие экраны культового фильма «Брат 2»

За это время изменились люди, страна, интересы, но фильм все также популярен, а его музыка – вечна. Это знаменательное событие соберет на одной сцене таких выдающихся героев русского рока, как Вячеслав Бутусов, «Сплин», Сергей Бобунец (лидер группы «Смысловые Галлюцинации»), Глеб Самойлов & The Matrixx, Настя Полева и другие!

Фильм «Брат 2» и музыка, выпущенная в 2000-м году отдельным диском, сразу заняли первые места в российских рейтингах, а композиции стали гимном поколения нулевых. Алексей Балабанов сумел показать целую эпоху через музыку и актерскую игру. Режиссер родился и вырос в Свердловске, поэтому в качестве саундтрека в фильме звучат рок и песни его друзей из Свердловского рок-клуба, среди которых Вячеслав Бутусов, Настя Полева, «Агата Кристи», «Смысловые Галлюцинации».

21 марта в Crocus City Hall будет воссоздана музыкальная атмосфера фильма «Брат 2», чтобы зритель мог вновь пережить эмоции, которые испытал в первый раз при просмотре культовой ленты. «Брат 2. ЖИВОЙ SOUNDTRACK» — это уникальная возможность послушать легендарных исполнителей фильма и перенестись на 20 лет назад в мир, где с нами Алексей Балабанов и Сергей Бодров, где звучит русский рок. На сцену выйдут известные музыканты, чтобы вместе со зрителями спеть любимые песни и узнать: «А в чем сила, брат?».
 

Темы: Киномания и саундтреки, Музыка в России
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