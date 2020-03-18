«Би-2» сыграет бесплатный концерт в сети и выпустит винил «Курток Кобейна»

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В условиях тотального запрета на массовые мероприятия в связи с коронавирусом группа «Би-2» не сдается и проведет бесплатный онлайн-концерт, дабы ободрить свих поклонников.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой музыканты были вынуждены перенести европейские концерты в Праге, Бамберге, Дюссельдорфе, Таллине и Риге и сибирские концерты в Иркутске, Красноярске, Томске, Новосибирске, Кемерове и Барнауле.

20 марта 2020 года в 19:00 МСК группа отыграет живой концерт в прямом эфире! Выступление можно будет увидеть и услышать со всех уголков земного шара.

Музыканты исполнят в уникальном формате онлайн-концерта песни, вошедшие в концертную программу тура NewBest. Также в процессе трансляции группа «Би-2» проведет Q&A сессию, и в режиме реального времени музыканты ответят на вопросы слушателей. Концерт будет доступен для всех абсолютно бесплатно.

Из других новостей группы: готовится специальное издание альбома «Куртки Кобейна» на виниле. В этой группе необычно всё: от названия и звучания до состава. Потому что «Куртки Кобейна» – одна из немногих в нашей стране супергрупп, то есть коллектив, собранный из состоявшихся звёзд. Отечественных и иностранных. Название "Куртки Кобейна" созвучно с именем легендарного лидера Nirvana. Название придумалось случайно, но в проекте принимал участие реальный бывший участник группы Nirvana, барабанщик первого состава Чед Ченнинг!

Автор идеи «Курток» – Шура Би-2, гитарист и сооснователь группы «Би-2». Шура не только сам талантливый человек, он видит таланты в других. И привлекает их к интересной творческой работе. Вспомнить хотя бы долгоиграющий проект «Нечётный воин».

К RSD-2020 готовится специальное издание альбома «Куртки Кобейна» на виниле. Шура Би-2 – известный ценитель «теплого аналогового звука» и коллекционер винила «со стажем» (к слову, в его коллекции несколько тысяч пластинок, в числе которых редкие «первопрессы» и лимитированные «новоделы»).

