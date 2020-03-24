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«Евровидение-2020» собираются провести онлайн с другими правилами

15:47 24.03.2020
«Евровидение-2020» собираются провести онлайн без конкурса
Little Big. Фото из Инстаграма
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Организаторы «Евровидния-2020», отмененного из-за коронавируса, рассматривают возможность проведения мероприятия онлайн.

Участникам и группам, которые должны были представлять свои страны на международном конкурсе в Роттердаме в мае этого года, может быть предложено выступить в формате концерта, сообщает Пятый канал. Организаторы конкурса объявили, что поставила задачу провести мероприятие в формате онлайн.

Европейский вещательный союз занялся разработкой альтернативной программы, которая позволит всему миру увидеть исполнителей и их песни при помощи интернет-платформ. С большой долей вероятности правила изменят, и в онлайн-версии не будет конкурентной составляющей.

Так что у отечественной группы Little Big, которой пророчили большой успех с песней Uno, появился реальный шанс на широкую международную известность.
 

Темы: Коронавирус, Евровидение, Конкурсы и фестивали, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес
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