С 1 сентября 2026 года в школах введут оценки за поведение
Минпросвещения подготовило проект приказа, который предусматривает выставление оценок за поведение в школе.
Документ вносит изменения в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам и дополняет пункт 25 следующим абзацем: "Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка... включая соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения... может предусматривать выставление оценок поведения обучающихся", пишет "Российская газета".
Отдельно отмечено, что школьники обязаны добросовестно осваивать учебную программу, посещать предусмотренные учебным планом занятия, самостоятельно готовиться к урокам, выполнять задания от учителей.
Прописан и запрет на мобильники: "не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий... за исключением случаев возникновения угрозы жизни или здоровью..."
Оценки за поведение в Минпросвещения предлагают выставлять ученикам 1-8-х классов в течение всего учебного года. В ведомстве считают, что оценка за поведение должна найти отражение в аттестатах. Выставлять ее должны классные руководители.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ученик бросается на учителя с ножом, а тот в ответ даже не имеет права отметить ( в виде отметки за поведение), что он не прав?
Работаю в 3(трех) школах, потому что некому работать.
Так вот к чему это я?
Если каким то родителям, администрации или ещё кому НЕ нравится как я работаю, то я кидаю ключи на стол и говорю, что они могут поработать вместо меня.
Что то желающих за 17 лет не нашлось.
П.с. иди и покажи как надо работать в школе, а мы посмотрим.