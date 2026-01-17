С 1 сентября 2026 года в школах введут оценки за поведение

Школа © KM.RU, Илья Шабардин

Минпросвещения подготовило проект приказа, который предусматривает выставление оценок за поведение в школе.

Документ вносит изменения в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам и дополняет пункт 25 следующим абзацем: "Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка... включая соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения... может предусматривать выставление оценок поведения обучающихся", пишет "Российская газета".

Отдельно отмечено, что школьники обязаны добросовестно осваивать учебную программу, посещать предусмотренные учебным планом занятия, самостоятельно готовиться к урокам, выполнять задания от учителей.

Прописан и запрет на мобильники: "не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий... за исключением случаев возникновения угрозы жизни или здоровью..."

Оценки за поведение в Минпросвещения предлагают выставлять ученикам 1-8-х классов в течение всего учебного года. В ведомстве считают, что оценка за поведение должна найти отражение в аттестатах. Выставлять ее должны классные руководители.

 

  1. 17.01.2026, 21:33
    Гость: Да

    У него гигантская пенсия то есть четыре разных, напоминающая в сумме зарплату американского программиста..

    Зачем ему тонкая моторика? :-)

  2. 17.01.2026, 21:04
    Гость: Какие возражения?

    Ученик бросается на учителя с ножом, а тот в ответ даже не имеет права отметить ( в виде отметки за поведение), что он не прав?

  3. 17.01.2026, 20:17
    Гость: Да

    80 процентлв не годились? :-)
    Остальные 20 годились? Двое из десяти?

    По моему, это ещё оптимистично..

    Если взять 10 человек случайным образом, то и одного может не найтись ..

    Если взять мотивированных, года через три из десятка можно вырастить троих, наверное..

  4. 17.01.2026, 20:09
    Гость: Да

    Так Штурман про массовое, к тому же городское образование. Оно не сулит больших доходов, чтобы можно было вызывать мастеров по любому поводу..

    А тогда ребятам пригодится..

    Кстати, я бы подумал ещё про один навык, которого не преподают - назовём это трудоустойчивость.. Чтобы могли не бросать дело часами..

  5. 17.01.2026, 20:06
    Гость: Сергей

    Работаю в 3(трех) школах, потому что некому работать.
    Так вот к чему это я?

    Если каким то родителям, администрации или ещё кому НЕ нравится как я работаю, то я кидаю ключи на стол и говорю, что они могут поработать вместо меня.
    Что то желающих за 17 лет не нашлось.

    П.с. иди и покажи как надо работать в школе, а мы посмотрим.

Все комментарии (16)
