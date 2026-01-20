Лавров заявил о риске разрушения НАТО
Разногласия среди представителей западных стран поставили под угрозу сохранение НАТО в качестве единого военно-политического блока, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности МИД в 2025 году.
«Внутри самого западного общества накапливаются кризисные тенденции. Гренландия — это очевидный пример, который у всех на устах и вокруг которого развиваются такие дискуссии, что трудно было представить, что такое может происходить ранее, включая перспективы сохранения НАТО», — приводит слова министра РБК.
Комментируя кризис вокруг Гренландии, Лавров отметил, что страны Запада продолжают разговаривать между собой «по понятиям», тогда как Россия готова вести диалог на основе принципов равноправия.
«Это их выбор, это их право. Но мы будем вести дела с нашими партнерами, со всеми партнерами из стран мирового большинства, из числа западных стран, которые заинтересованы разговаривать с Россией и обсуждать конкретные взаимовыгодные проекты», — добавил он.
Во первых, не так уж СССР был далёк от истины, если бы не подлое предательство СССР, то нынешние проблемы у США начались бы ещё минимум лет 20 раньше. А сейчас процесс усугубился тем, что много стран уже не нуждаются не в США не ЕС, как Китай например, Индия, большая часть Юго-восточной Азии.
Даже название "Британия" им много.
Их нужно называть Англией, как их называли всегда до начала 19 века.
Британия- от названия "бритты", кельтские племена фактически уничтоженные захватчиками англо саксами начиная с V века.
В современном английском языке осталось менее 8% древнеанглийских слов.
Нынешняя Англия это потомки германцев и саксонцев, не имеют обсолютно никакого отношения к древним бриттам. По сути, в древней Англии произошел "израильский сценарий" с Ханаанскими царствами. Переселенцы (мигранты) попросту уничтожили местных жителей для захвата их земли.
Лет пять назад по "дискавери" была передача в которой делали опрос населения в Англии, потомками бриттов себя назвали всего 0,6% населения, и то на севере, в районе Гебридских островов Шотландии, где ещё сохранились руины кельтских поселений. Интерсено то, что даже фольклорная история Англии ведётся с эпохи пресловутого Короля Артура, при этом обсолютно игнорируется кельтская эпоха. Так же, у нас поступает РПЦ, ведя историю Руси с "крещения" а вся история языческой Руси, у них не существует вовсе.
Глава МИД России Сергей Лавров устроил дипломатический разнос Западу, фактически лишив Лондон статуса «великой державы» и посмеявшись над политиками ЕС.
Жёсткие заявления прозвучали на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2025 году.
Поводом стал вопрос журналиста британского телеканала Sky News. Однако вместо формального ответа министр перешёл к принципиальной оценке роли Соединённого Королевства в мировой политике.
«Считаю, что нужно Британию называть Британией, потому что Великобритания — это единственный пример, когда страна сама себя называет великой. Ещё один пример был — Великая Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия, но её больше нет. Без обид», — пояснил российский министр.
Примечательно, что ремарке министра предшествовало выступление официального представителя МИД Марии Захаровой. Она подчеркнула, что при обсуждении колониального прошлого и политики островных государств важно услышать мнение именно британской прессы — после чего Лавров и сделал своё ироничное заявление.
Однако на этом дипломат не остановился. В ходе общения с журналистами он затронул тему поведения Евросоюза, который, по его словам, продолжает курс на конфронтацию с Россией и по-прежнему мечтает о «стратегическом поражении» Москвы.
то переживают за гейропу, что дешевый газ не берет, то за НАТО , что оно слабеет и возможно распадется. А они наоборот не переживают и делают многое чтобы россияне исчезли с планеты.