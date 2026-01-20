Лавров заявил о риске разрушения НАТО

13:08 20.01.2026

Разногласия среди представителей западных стран поставили под угрозу сохранение НАТО в качестве единого военно-политического блока, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности МИД в 2025 году.

«Внутри самого западного общества накапливаются кризисные тенденции. Гренландия — это очевидный пример, который у всех на устах и вокруг которого развиваются такие дискуссии, что трудно было представить, что такое может происходить ранее, включая перспективы сохранения НАТО», — приводит слова министра РБК.

Комментируя кризис вокруг Гренландии, Лавров отметил, что страны Запада продолжают разговаривать между собой «по понятиям», тогда как Россия готова вести диалог на основе принципов равноправия.

«Это их выбор, это их право. Но мы будем вести дела с нашими партнерами, со всеми партнерами из стран мирового большинства, из числа западных стран, которые заинтересованы разговаривать с Россией и обсуждать конкретные взаимовыгодные проекты», — добавил он.