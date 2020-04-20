]]>
]]>
Главная Музыка Новости

Гитарист Александра Буйнова скончался от коронавируса

15:07 20.04.2020
Гитарист Александра Буйнова скончался от коронавируса
Фото из Инстаграма гитариста

Скончался гитарист Константин Щукин, работавший с певцом Александром Буйновым.

Музыкант, у которого был обнаружен коронавирус, умер на 52-м году жизни спустя пять суток после подключения к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

У Щукина остались жена и двое детей. «Не припомню, когда еще я так горько плакал как в детстве. (...) Мы все молились, надеялись на чудо. Земля тебе пухом, мы всегда, всегда будем помнить о тебе, светлый человек!» — написал в Инстаграме Буйнов.

Сопровождающую группу «Чао» певец основал в 1993 году.
 

Темы: Коронавирус, Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире эстрадной музыки
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации