Гитарист Александра Буйнова скончался от коронавируса

15:07

Скончался гитарист Константин Щукин, работавший с певцом Александром Буйновым.

Музыкант, у которого был обнаружен коронавирус, умер на 52-м году жизни спустя пять суток после подключения к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

У Щукина остались жена и двое детей. «Не припомню, когда еще я так горько плакал как в детстве. (...) Мы все молились, надеялись на чудо. Земля тебе пухом, мы всегда, всегда будем помнить о тебе, светлый человек!» — написал в Инстаграме Буйнов.

Сопровождающую группу «Чао» певец основал в 1993 году.

