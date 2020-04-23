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Скончалась соавтор песни Юрия Шатунова «Детство» Алла Гольцева

13:37 23.04.2020
Скончалась соавтор песни Юрия Шатунова «Детство» Алла Гольцева
Алла Гольцева с Андреем Разиным. Фото из Инстаграма Андрея Разина
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Автор текстов группы «Ласковый май» - профессиональная поэтесса Алла Гольцева – скончалась в Москве в возрасте 74-х лет.

Гольцева была «штатным» поэтом группы вплоть до ее распада, написав для группы вместе с Сергеем Кузнецовым и Анатолием Мешаевым порядка 50 песен. Под ее руководством был также написан текст знаменитой песни Юрия Шатунова «Детство». С продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным она продолжала сотрудничать и после распада «Ласкового мая», сочинив слова к таким песням, как «Атаман», «Ах, Кристина!», «Дядя Миша», «К любимой бабушке», «Фатима» и др.

Также Алла Гольцева писала тексты песен для Валентины Толкуновой, Ларисы Долиной. Алексея Глызина, Анне Вески, Екатерины Шавриной и других известных эстрадных исполнителей.

Алла Гольцева известна и как автор детских стихов («Сказка о волшебном перстне», «Колобок», «Мишка и Топтыжка») и др.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
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