Виктор Макаров и Здорово живешь «Заветное желание Родины твоей...»

Исполнитель: Виктор Макаров и Здорово живешь, Название: «Заветное желание Родины твоей...», Стиль: рок, Год: 2013

Обложка диска. Предоставлено издателем

Спекулировать на тему Родины легко, а вот спеть так, чтобы взяло за живое и чтобы почувствовать свое нераздельное единство с пропитанной кровью твоих предков землей, получатся не у всех.

Воронежцу Виктору Макарову это дано. Стилистику своей группы он определяет как «дворовые песни за жизнь», а альбом «Заветное желание Родины твоей...» вышел концептуальным. По словам автора, он включил сначала на диск две песни о Родине. ну а все остальные начали выстраиваться уже вокруг них.

Дворовые песни нередко подразумевают избыточную жалобность, пацанские интонации и пустую браваду из серии «ты меня уважаешь?» Ничего этого мы, к счастью, не найдем в альбоме «Заветное желание Родины твоей...» — родина не терпит таких пустых эмоций. Зато в альбоме есть мрачный надрыв «Адаптации», гитарно-клавишный «семидесятнический экстаз «Красных Звезд», почвенный гедонизм «Зазеркалья».

В песнях Виктора Макарова ощутима здоровая аскеза. Ничего лишнего — только он и Родина, к которой он с молитвенным благоговением просит «солнца ясного да неба чистого, решения мудрого». Весь альбом посвящен трудности установления этого диалога. В ответ Родина ждет преображения, весны, победы героя над собой.

Так в альбоме закономерно возникает тема жертвенности. С одной стороны, в полуакустическом гитарно-клавишном реквиеме «За что умирал» перечисляет за что не грех погибнуть: «За себя, да за жизнь, да за Имя Имён». С другой — он до конца не может смириться с таким раскладом и с горечью произносит в стихотворении «Без добра»: «Моя Родина любит поглубже зарывать своих сыновей».

Всё в одночасье меняется, когда всплывает кодовое слово Родина-мать. А за родную маму, полянтно, не жалко «жизнь положить без тревоги». Так происходит усыновление Родиной ее «безнадежно живого» странника, и в песне «По каленой земле» она заботливо ведет его, «гладя ладонью своей».

Ну, как тут не вспомнить Егора Летова: «И Родина щедро корила меня и вела меня за руку»!