Оргазм Нострадамуса «Мы из Джа?! За!!!»

Исполнитель: Оргазм Нострадамуса, Название: «Мы из Джа?! За!!!», Стиль: панк-хардкор, Год: 2020

У «Оргазма Нострадамуса» нет недостатка в официально изданных концертных записях. Но в большинстве своем это — записи с фестивалей и для телеэфиров, а вот длительные сольные сеты «ОН» наперечет. Так что диски с аудиоверсией выступления группы в ДК Железнодорожников Улан-Удэ 26 апреля 2001 года появилась в контексте издания максимально полной антологии культовой команды своевременно. Даже несмотря на то, что зафиксировано было лишь полтора часа из выступления, которое продолжалось все два с половиной…

Тем не менее, релиз дает исчерпывающее представление о специфике неформальной тусовки отдаленной российской периферии двадцать лет назад. Судя по репликам лидера «ОН» Алексея «Угла» Фишева, музыканты были аполитичны, хоть и аморальны. После кавера на «Политического п...ра» «Флирта» певец довольно хлестко высказывается по поводу ареста Эдуарда Лимонова и возможного свертывания его партии. Песни «Оргазмов» действительно сложно было подверстать под национал-большевистские идеи. Разве что, «Быдло» можно отнести к описанию нищенского быта работяг из российской глубинки — да и то с большой натяжкой.

Аполитичность аполитичностью, но, если верить Фишеву, сцену на концерте охраняли скинхеды. Впрочем, и это замечание можно списать на фирменный стеб Угла. Потому что в следующей он уже ернически просит у одного из бритоголовых водки. Момент тоже крайне показательный, поскольку на современных столичных рок-концертах щедрые зрители охотно угощают своих любимцев порцией горячительного по первому зову. Здесь же, несмотря на неоднократные призывы, заветной чарочки страждущий артист так и не дождался.

Судя по количеству танцевальных вещей в альбоме, Угла это обстоятельство не шибко расстроило. Правда, призывая зрителей сплясать, он устанавливает рамки, советуя парням не приглашать себе подобных, резонно добавляя, что «педераст хардкорщику не товарищ». Из других данных Фишевым ценных инструкций можно выделить реплику о правильном умирании, брошеную после песни «последние секунды жизни».

Концертник выдался настолько всеобъемлющим, что «Изоляция Рекордс» приняла решение издать его сразу в нескольких вариантах дизайна. Даже подарочных изданий целых два. Помимо основного (см. иллюстрацию на шапке рецензии) для особо взыскательных коллекционеров предусмотрен стильный limited edition в строгой обложке, который продавался лишь в количестве семи (!) экземпляров. Спешим вас заверить, что плакат (с двумя разными фото)я и две наклейки приложены к обоим версиям CD. А главное — и там, и там — обнаруживаем билет на тот самый концерт, посредством которого можно повернуть время вспять на пару десятилетий!

Обложки предоставлены издателем