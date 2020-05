Shakra «Mad World»

Исполнитель: Shakra, Название: «Mad World», Стиль: хард-рок, Год: 2020

Обложка альбома. Предоставлена издателем

Хард-роковая группа Shakra работает с точностью швейцарских часов. За 23 года существования команда выдала 11 альбомов, почти неукоснотельно соблюдая двухлетние промежутки между релизами. Свежим релизом они укрепили позиции, но не открыли новых горизонтов.

Дюжина песен «Mad World» посвящена пригибанию этических принципов изменчивого мира под сиюминутные потребности его наиболее влиятельных предстпавителей. Интрига, надо сказать так себе — не то что на прошлом альблме, замешанном на правилах настольной игры «Змеи и лестницы». Фейковые новости, бесстыжие олигархи, алчные корпорации — с этим добром мы регулярно сталкиваемся в повседневности. И нельзя сказать, что Shakra освещает перечисленные проблемы с изрядной долей оригинальности.

Отточеннаая, как заостренная пика римских легионеров «открывашка» «Fireline» дает понять, чего примерно ждать от альбома в плане саугда. Ее соседка «Too Much Is Not Enough» мало чем от нее отличается. А вот в «A Roll Of The Dice » возникает уже танцевальный ритм и гитарный грув, которые будут также свойственны заглавной вещи и паре-тройке других треков альбома.

Поначалу эти стабильные чередования методичности и эспрессии забавляют, но ко вторйо половине альбома начинают понемногу утомлять. Поэтому слушатель волей-неволей обращает внимание на маршевую «I Still Rock» и напористую серенаду «Turn The Light On». Последняя к тому же парадоксальным образом напоминает пародийную хард-роковую песню группы «Алиса» «Света (Туши свет)».

В выстроенной парадигме Shakra не могла придумать лучшего хода, чем разместить в качестве финального аккорда душераздирающую балладу «New Tomorrow», часть гитарных партий которой сыграна без перегруза.