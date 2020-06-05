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Разглашены суммы долгов Волочковой, Тимати и Заворотнюк

13:01 5.06.2020
Разглашены суммы долгов Волочковой, Тимати и Заворотнюк
Тимати © KM.RU, Михаил Попов

Составлен антирейтинг долгов звезд шоу-бизнеса государству.

В опубликованном КП реестре абсолютное лидерство принадлежит Анастасии Заворотнюк. Ее долги государству составляют 347 тысяч рублей. Из них 123 тысячи приходится на транспортные взыскания, 113 тысяч за столичную жилплощадь, 48 тысяч за квартплату в Санкт-Петербурге. За землю в Подмосковье Волочкова задолжала 28 тысяч рублей.

Чуть меньше долгов у экс-участницы «Дома-2» и телеведущей Виктории Бони – 231 тысяча рублей. Далее по списку идет рэпер Тимати со 168 тысячами рублей. У хип-хопера Джигана и актрисы Анастасии Заворотнюк финансовые обязательства перед государством составляют, соответственно, 59 и 46 тысяч.
  

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире поп-музыки, Проблемы долгов и неплатежей в России
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