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Арбенина призвала проявить милость к «убившему свой мозг» Ефремову

12:51 18.06.2020
Арбенина призвала проявить милость к «убившему свой мозг» Ефремову
Диана Арбенина © KM.RU, Даниил Ремизов

Солистка «Ночных снайперов» Диана Арбенина высказалась о ситуации с Михаилом Ефремовым, который в результате пьяного вождения стал виновником смерти человека.

По выраженному в Инстаграме мнению певицы, в данном случае запятнали себя все: и угробивший Сергея Захарова актер, и собутыльники Михаила Ефремова и обосновавшиеся на многочисленных ток-шоу родственники погибшего. При этом она призывает не осуждать, а жалеть перечисленных.

Объясняя свою позицию, Диана Арбенина апеллирует к евангельской сентенции «кто без греха». Она риторически вопрошает: разве те, кто жаждет расправы, не испытали на себе «отходняк и похмелье», не садились пьяными за руль и не совершали иных прегрешений? Поэтому она и призывает проявить милосердие к «убившему свой мозг» Михаилу Ефремову.
 

Темы: Дорожно-транспортные происшествия, Актеры и актрисы российского кино, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире рок-музыки
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Комментарии читателей
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19.06.2020, 21:50
Гость: Zahar

"Представители российского шоу-бизнеса в последнее время все чаще стали высказывать поддержку украинскому народу. Известные своей гражданской позицией Андрей Макаревич и Юрий Шевчук уже не в счет. В конце июня, казалось бы совсем аполитичный, не замешанный ни в каких "болотных" Сергей Лазарев посмел заявить, что "Крымненаш". А теперь и лидер "Ночных снайперов" Диана Арбенина на концерте в Киеве пожелала украинского народу держаться. Впрочем, блогеры сразу вспомнили, что настоящая фамилия рокерши - Кулаченко."
19.06.2020, 16:23
Гость: Оллес

Ее считали ?
Неправда.Никто эту извращенку и наркошу не считает порядочным человеком.Да и в музыке - бездарь.
19.06.2020, 10:52
Гость: 123

Ее считали порядочным человеком
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