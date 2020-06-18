Арбенина призвала проявить милость к «убившему свой мозг» Ефремову

12:51

Солистка «Ночных снайперов» Диана Арбенина высказалась о ситуации с Михаилом Ефремовым, который в результате пьяного вождения стал виновником смерти человека.

По выраженному в Инстаграме мнению певицы, в данном случае запятнали себя все: и угробивший Сергея Захарова актер, и собутыльники Михаила Ефремова и обосновавшиеся на многочисленных ток-шоу родственники погибшего. При этом она призывает не осуждать, а жалеть перечисленных.

Объясняя свою позицию, Диана Арбенина апеллирует к евангельской сентенции «кто без греха». Она риторически вопрошает: разве те, кто жаждет расправы, не испытали на себе «отходняк и похмелье», не садились пьяными за руль и не совершали иных прегрешений? Поэтому она и призывает проявить милосердие к «убившему свой мозг» Михаилу Ефремову.

