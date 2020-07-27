Куртки Кобейна (проект Шуры Би-2, винил)

Исполнитель: Куртки Кобейна, Название: «Куртки Кобейна», Стиль: фьюжн, Год: 2020

В череде многочисленных проектов, связанных с группой «Би-2», «Куртки Кобейна» на особом счету. Продюсер «Курток» Шура Би-2 очень заинтересовался в последние годы экспериментами с эпохами и музыкальными стилями. Причем, задача решается не с помощью тривиальных стилизаций, а посредством моделирования альтернативных реальностей.

Вышедший год назад альбом «Нечетный воин-4» демонстрировал, какой могла бы быть российская музыка в воображаемые 70-е – без «железного занавеса» и цензурных препонов. В «Куртках Кобейна», концепция несоизмеримо сложнее. Возможно, поэтому ее внятному объяснению посвящено «Интро» и пространный текстовой манифест на конверте винила.

Во вступительном треке актриса Анна Чиповская заявляет о приоритете фантазий над реальностью и ставит знак равенства между «куртками Кобейна» и любопытством. В сопроводительном тексте к альбому говорится, что так звучала музыка в тексте в головах участников проекта. Альбом «Курток Кобейна» позиционируется здесь как «музыкальный пейзаж души» любознательного ребенка.

Дети воспринимают музыку вне идеологических границ и всевозможных сообществ. Не потому ли в создании практически каждой композиции пластинки задействованы минимум по двое-трое исполнителей извне? Примечательно, что это далеко не только рокеры, но и эстрадники, рэперы, металлисты и электронщики.

Дуэтная (а вернее – даже полифоническая) природа композиций отнюдь не работает на нагнетание конфликта или неразрешимых противоречий. Паззлы из разных наборов неминуемо складываются у «Курток Кобейна» в единое целое. Особенно хорошо это заметно по совместной песне Шуры Би-2 и Лизы Монеточки. Люди разных поколений и менталитетов поют в унисон, «касаясь друг друга предплечьями», а гитарные партии и электронная линия также безупречно сплетаются воедино. Нет смысла говорить о том, насколько удачно синтезированы различные культуры в «Людях на эскалаторе» и «No order», потому что эти треки и без того широко растиражированы.

При всей своей цельности, некоторые песни «Курток Кобейна» двуплановый и как бы открывают портал в иной мир. Такова «Dasha, Plz». Верхний слой – это обращенная к девушке просьба вполне земного свойства. Но если копнуть глубже, то ее можно расценивать как обращение к высшим силам. «Даждь дождь» - по сути, это формула всей русской поэзии. А в песне имя Дарья актуализируется как производное от слово «дар» (свыше).

Метафизическим ключом служат и семплы из чужих песен. В записанной с Дианой Арбениной («Ночные снайперы») и Виталием Дубининым («Ария») «Охоте на кузнечиков» «52-й понедельник» Петра Мамонова воплощает собой круг земного бытия, который во что бы то ни стало необходимо разомкнуть. А в «Молитве мертвых» фрагмент из «Волков и воронов» БГ, напротив, служит путеводной нитью в Царствие Небесное.

По-детски незамутненные (вот и винил альбома - прозрачный) «танцы разных» способны поставить надежный заслон обуревающим большинство из нас депрессивным настроениям: «Этот бит на репит, а пока – паника» («Змея»)…