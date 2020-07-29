Кузьма и Виртуозы «Второе»

Исполнитель: Кузьма и Виртуозы, Название: «Второе», Стиль: авангардный рок, Год: 2018

«Второе» стал последним прижизненным номерным альбомом Константина Рябинова (Кузи УО), отбывшего в мир иной 16 марта 2020 года. Позже стал доступен что откровенно архивный «41-й день», записанный еще 20 лет назад по следам гибели гитариста «Гражданской Обороны» Евгения Махно.

Велик соблазн объявить «Второе» своего рода творческим завещанием Кузи УО, но это совершенно не тот случай. Во-первых, альбом записан еще в 2011-м и выходил годом позже мизерным тиражом в самиздате. Во-вторых, диск – яркий образчик бескомпромиссного авангардного музицирования без тренды, бренды и здравый смысл.

Акцент во «Втором» сделан на инструментальную музыку – и лишь во второй его половине появляются голоса, не способствующие структурированию общей картины, а, напротив, вносящие в запись еще большую сумятицу. Открывается диск бодрым инструменталом «ГТО», известным еще по давнему концертнику Рябинова «Украинские вечера», где он был представлен сразу в нескольких версиях. Такая музыка идеально подошла бы для озвучки титров в каком-нибудь советском спортивном киножурнале.

Не успев отойти от олимпийских потуг, мгновенно натыкаемся на «Детскую», вполне оправдывающую свое название. Ребятишкам ее можно ставить фоном, тем более – местами можно расслышать вольное или невольное цитирование «Учат в школе». Следующие треки «Попутная», «Уверенная Ажитация Истинного Счастья» и «Вальсирующаяся» построены примерно по той же модели: фоновое звучание и примерное указание в названиях способов их использования.

Сущий бедлам начинается с композиции «Пойду Ль Я, Выйду Ль Я Да». Здесь предпринята попытка вербализации. Из звучащего текста мы узнаем о некоем человеке, который куда-то вышел в Новый год, но прочие подробности тонут в невообразимом гвалте. Ни слова непонятны в «Процедурной песне», где текст и музыка бьются друг с другом не на жизнь, а на смерть. Предпоследняя «Солнышко Бросается в Глаза» радует жирными заффузованными гитарами, действующими столь же живительно, как «солярный» витамин D. В финальной «Миссиссипиписипи» Кузя УО окончательно превращает вокал в сугубо музыкальное средство.

«Второе» - альбом для людей понимающих и основательных, ценящих нюансы. Кто-то легко может ограничиться в обед жидким супчиком незатейливых песенок. А вот такое нажористое блюдо, как на обложке альбома, осилят далеко не все – и совершенно напрасно. Потому что, как гласит надпись на яблоке диска, эта самодостаточная музыка – не что иное, как «апокрифы обеспеченной судьбы».